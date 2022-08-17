Необходимо руссифицировать вывод скрипта калькулятора стоимости ремонта, созданного на базе плагина Cost Calculator. Текущий вывод отображается на английском языке. Задача включает исправление текста для корректного отображения на русском языке. Приложены изображения для примера текущего состояния.
Заказ веб-приложения с бэкендом на bun, redis и preact на фронте
Дизайн:
https://www.figma.com/file/Dx737ofTVp6g9oH2sIGB2N/cryptorocket_prod?node-id=0%3A1
Список работ:
Frontend и технологии: preact + Тулы и библиотеки нужные при работе
- Сетап preact приложения
- Составление вёрстки компoнентной вёрстки под preact на основе макета figma
-составление логики отправления запросов на сервер на endpoint search после успешного запроса данные записываются в приложение
-добавление в избранное осуществляется сохранением информации о ключах в localStorage после чего в props компонента Crypto записывается значение isChosen которое берётся из id из localStorage
Backend rest API технологии bun.sh redis, а также api предложенный клиентом coingecko api + тулы и библиотеки нужные при работе
- redis
- ожидаемый принцип работы search get endpoint принимает в себя параметры (query(поисковый запрос), length(длина возвращаемого массива), page(offset от массива возвращённого от ответа api предложенным клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list)) принцип работы: на endpoint приходят параметры запроса сервер просматривает есть ли данные по query как ключ в redis если да вместо отправления запроса на апи предложенный клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list возвращает эти данные, если нет то отправляет запрос на апи предложенный клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list фильтрует массив от ответа с апи по полю объектов массива symbol с помощью regex на основе query параметра, результат запроса сохраняет по ключу query как ключ в redis с значением результата ответа, после чего первые поля айди из объектов возвращаемых в предыдущем этапе(количество обозначает параметр length) отправляет на апи предложенный клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin из ответа берёт current price, сохраняет ответы в массив отправляет как ответ, технически принцип работы может меняться если функция выполняет требования проекта
Dev Ops:
Сюда входит пакование приложения в docker container, через docker-compose или docker
Работа оценена в 8 часов, моя ставка 30$/час 8 * 30=240 с учётом технических моментов ожидаемый срок примерно 3 дня. Все технические моменты и технологический спектр работы согласован с клиентом. Изменения в процессе работы считаются как за отдельную работу и должны быть оплачены отдельно
Выбранный исполнитель
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