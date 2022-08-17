Заказ веб-приложения с бэкендом на bun, redis и preact на фронте

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка143 просмотра

Дизайн:

https://www.figma.com/file/Dx737ofTVp6g9oH2sIGB2N/cryptorocket_prod?node-id=0%3A1

Список работ:

Frontend и технологии: preact + Тулы и библиотеки нужные при работе

- Сетап preact приложения

- Составление вёрстки компoнентной вёрстки под preact на основе макета figma

-составление логики отправления запросов на сервер на endpoint search после успешного запроса данные записываются в приложение

-добавление в избранное осуществляется сохранением информации о ключах в localStorage после чего в props компонента Crypto записывается значение isChosen которое берётся из id из localStorage

Backend rest API технологии bun.sh redis, а также api предложенный клиентом coingecko api + тулы и библиотеки нужные при работе

- redis

- ожидаемый принцип работы search get endpoint принимает в себя параметры (query(поисковый запрос), length(длина возвращаемого массива), page(offset от массива возвращённого от ответа api предложенным клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list)) принцип работы: на endpoint приходят параметры запроса сервер просматривает есть ли данные по query как ключ в redis если да вместо отправления запроса на апи предложенный клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list возвращает эти данные, если нет то отправляет запрос на апи предложенный клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/list фильтрует массив от ответа с апи по полю объектов массива symbol с помощью regex на основе query параметра, результат запроса сохраняет по ключу query как ключ в redis с значением результата ответа, после чего первые поля айди из объектов возвращаемых в предыдущем этапе(количество обозначает параметр length) отправляет на апи предложенный клиентом https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin из ответа берёт current price, сохраняет ответы в массив отправляет как ответ, технически принцип работы может меняться если функция выполняет требования проекта

Dev Ops:

Сюда входит пакование приложения в docker container, через docker-compose или docker

Работа оценена в 8 часов, моя ставка 30$/час 8 * 30=240 с учётом технических моментов ожидаемый срок примерно 3 дня. Все технические моменты и технологический спектр работы согласован с клиентом. Изменения в процессе работы считаются как за отдельную работу и должны быть оплачены отдельно

DockerFigmaNode.jsRedis
3 года назад
guest_16599529598341
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tentacle
Дмитрий 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$249
3 дня
Escrow
Все прекрасно, на высоте. Дмитрий - гений!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Tentacle
Дмитрий 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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