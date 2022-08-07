Требуется Frontend на несколько дней работы по 8 часов. Вам нужно будет интегрировать Google Sheets в лицевую часть с разметкой. Опыт работы от 3-5 лет. Мы ищем опытного фронтенд-разработчика. Мы предполагаем, что у вас уже есть опыт ...