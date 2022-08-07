Обязательно знание и/или острое желание разобраться с PWA! Нужно вывести в PWA два приложения на реакт, маркетплейс и кабинет продавца. Сделать push уведомления в фоне. Далее беклог на 3 месяца по доработке проекта. Работа ...
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- TypeScriptReact.jsReduxВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Обзор проекта: Разработка онлайн видео-чат платформы, аналогичной Chatroulette, с быстрым соединением пользователей и интеграцией с Hive AI для классификации/модерации контента. Приложение должно быть разработано с использованием современных технологий и быть готовым к масштабированию и монетизации. Основные ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $30
Нужно создать сайт на React. Макет учебный. Требование: [list][*]Адаптивная верстка[*]Весь функционал CRUD[*]Работа с API[*]Рабочая сортировка[*]Поиск на сайте[*]Анимации с помощью библиотек[*]Redux[/list]Макет на выбор: [list][*]https://www.figma.com/community/file/1135859622437599291/Pizza-App [*]https://www.figma.com/community/file/1169319572869631753 [/list]React.jsReduxHTML-верстка8 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нужно собрать верстку [url=https://www.figma.com/file/3Ygm8VWKJp3SHLWOGU6EB5/Bosk-(Copy)?node-id=0%3A1&t=WZXWNE4uuJsnrnWO-1]небольшого приложения[/url] на React/Redux/Typescript.TypeScriptReact.jsReduxHTML-верстка12 заявокЗакрыт9 месяцев назад
На дистанційну розробку потрібні fullstack програмісти. Основний стек технологій, з якими працюємо: React, React Native, Redux, Next, Material UI, Javascript, Typescript, Node, Nest, GraphQL, MySQL, Prisma, MongoDB, AWS, GC та ін. Заробітна плата залежить від ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Есть React Native проект с готовым юзер интерфейсом и настроенным Redux. Задачи: Настроить и использовать модуль crypto Использование нативного NFC для считывания данных с чипа кредитных картReact NativeReact.jsReduxМобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
- $500
Требуется Frontend на несколько дней работы по 8 часов. Вам нужно будет интегрировать Google Sheets в лицевую часть с разметкой. Опыт работы от 3-5 лет. Мы ищем опытного фронтенд-разработчика. Мы предполагаем, что у вас уже есть опыт ...HTML-верстка11 заявокЗакрытгод назад
- $500
Шукаємо відповідального виконавця для верстки проєкту панелі під ReactJS із заготовкою під RTK query запити. Бек-енду поки немає, у планах використання BFF патерну, але на даному етапі можна залишати просто порожні dispatch, а реалізувати просто адаптивну ...React.jsReduxHTML-верстка11 заявокЗакрытгод назад
- $2000
Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT. Работа построена в таком ...Веб-программирование19 заявокЗакрытгод назад
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. [b]Обязательные требования: [/b]- PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с JavaScript (ES5), ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $2000
Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем Middle PHP разработчика для участия в разработке текущего проекта. Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, mysql, redis, docker ...Веб-программирование10 заявокЗакрытгод назад
Сразу пишите свой ожидаемы уровень оплаты в месяц и за час работы.[list][*]Опыт js разработки от 1 года, Понимание принципов работы библиотеки React, Понимание принципов работы React Native приложений, знание Redux, MobX, или других библиотек связанных со стейт менеджментом [*]Будет ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем frontend разработчика в нашу команду. Для frontend разработки мы используем следующие технологии: react, redux, react-router, scss и тд Наши требования к кандидатам:[list][*]опыт frontend ...Веб-программирование25 заявокЗакрытгод назад
Образовательному стартапу [url=https://www.edleed.com/]https://www.edleed.com[/url] требуется помощь Frontend разработчика. Основной задачей будет исправление ошибок верстки и логики. Наш стек: TypeScript + React + Redux + NextJS + SCSS. [b]Примеры задач[/b]: [b]1. [/b]Верстка: убрать лишние элементы и подчеркивания у некоторых элементов; [b]2. [/b]Логика: сделать предзагрузку ...HTML-верстка9 заявокЗакрытгод назад
Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем PHP разработчика в нашу команду для участия в разработке текущего проекта. Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, ...Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
- $2000
Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT. Работа построена в таком ...Веб-программирование18 заявокЗакрытгод назад
Нужно разработать кастомизируемый плагин квиз-опросов. Спецификация [list][*]Конструктор квиз-опросов через кастомный пост тайп [url=https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png]https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png[/url][*]Базовый простой дизайн для отображения квиза[*]2 встроенных дизайна через выбор шаблона страницы, т.к. в дизайнах отключены шапка и подвал[*]Вывод готового квиза:[list][*]шорткодом[*]Элемент ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $2500
[b]Хочу найти [u]специалиста[/u][/b], который готов вникнуть в уже готовый проект(примерно на 70% завершён) Всем привет, пожалуйста прочитайте внимательно, я не ищу кто не разбирается в теме или поверхностно изучал всё что описано ниже. [u]Я ищу человека[/u], ...Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад