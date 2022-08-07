Заказать услуги программиста Redux

Найдите программиста Redux прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги программиста Redux на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • React маркетплейс, поддержка проекта. PWA. TypeScript, Redux, Next

    Обязательно знание и/или острое желание разобраться с PWA! Нужно вывести в PWA два приложения на реакт, маркетплейс и кабинет продавца. Сделать push уведомления в фоне. Далее беклог на 3 месяца по доработке проекта. Работа ...

    TypeScriptReact.jsRedux
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка IOS приложения

    Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...

    iOSRESTSwiftRedux
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • IOS

    Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...

    iOSRESTSwiftRedux
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка онлайн видео-чат платформы

    Обзор проекта: Разработка онлайн видео-чат платформы, аналогичной Chatroulette, с быстрым соединением пользователей и интеграцией с Hive AI для классификации/модерации контента. Приложение должно быть разработано с использованием современных технологий и быть готовым к масштабированию и монетизации. Основные ...

    PostgreSQLBootstrapRESTWebRTCRedux
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создать учебный сайт на react.js

    $30

    Нужно создать сайт на React. Макет учебный. Требование: [list][*]Адаптивная верстка[*]Весь функционал CRUD[*]Работа с API[*]Рабочая сортировка[*]Поиск на сайте[*]Анимации с помощью библиотек[*]Redux[/list]Макет на выбор: [list][*]https://www.figma.com/community/file/1135859622437599291/Pizza-App [*]https://www.figma.com/community/file/1169319572869631753 [/list]

    React.jsRedux
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Розробник Fullstack React (web, mobile, backend)

    На дистанційну розробку потрібні fullstack програмісти. Основний стек технологій, з якими працюємо: React, React Native, Redux, Next, Material UI, Javascript, Typescript, Node, Nest, GraphQL, MySQL, Prisma, MongoDB, AWS, GC та ін. Заробітна плата залежить від ...

    JavascriptTypeScriptMySQLMongoDBReact NativeReact.jsRedux
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Требуется Frontend на несколько дней работы по 8 часов

    $500

    Требуется Frontend на несколько дней работы по 8 часов. Вам нужно будет интегрировать Google Sheets в лицевую часть с разметкой. Опыт работы от 3-5 лет. Мы ищем опытного фронтенд-разработчика. Мы предполагаем, что у вас уже есть опыт ...

    JavascriptTypeScriptHTMLCSSBootstrapAngularRESTVue.jsReact.jsRedux
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка панелі під ReactJS + RTK Query

    $500

    Шукаємо відповідального виконавця для верстки проєкту панелі під ReactJS із заготовкою під RTK query запити. Бек-енду поки немає, у планах використання BFF патерну, але на даному етапі можна залишати просто порожні dispatch, а реалізувати просто адаптивну ...

    React.jsRedux
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Фронтенд разработка ecommerce портала React + Typescript

    $2000

    Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT. Работа построена в таком ...

    TypeScriptHTMLCSSReact.jsGitRedux
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Требуется PHP разработчик (удаленно)

    В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. [b]Обязательные требования: [/b]- PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с JavaScript (ES5), ...

    PHPJavascriptMySQLCSSjQueryAngularYiiSCSSSASSReact.jsGitReduxBackbone.js
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Middle PHP разработчик

    $2000

    Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем Middle PHP разработчика для участия в разработке текущего проекта. Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, mysql, redis, docker ...

    PHPJavascriptMySQLCSSLinuxDockerRedisNode.jsReact.jsGitRedux
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • React Native разработчик на проект

    Сразу пишите свой ожидаемы уровень оплаты в месяц и за час работы.[list][*]Опыт js разработки от 1 года, Понимание принципов работы библиотеки React, Понимание принципов работы React Native приложений, знание Redux, MobX, или других библиотек связанных со стейт менеджментом [*]Будет ...

    JavascriptReact NativeReact.jsRedux
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Ищем frontend разработчиков ( react )

    Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем frontend разработчика в нашу команду. Для frontend разработки мы используем следующие технологии: react, redux, react-router, scss и тд Наши требования к кандидатам:[list][*]опыт frontend ...

    DockerSCSSReact.jsGitRedux
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработки по верстке и логике сайта на React

    Образовательному стартапу [url=https://www.edleed.com/]https://www.edleed.com[/url] требуется помощь Frontend разработчика. Основной задачей будет исправление ошибок верстки и логики. Наш стек: TypeScript + React + Redux + NextJS + SCSS. [b]Примеры задач[/b]: [b]1. [/b]Верстка: убрать лишние элементы и подчеркивания у некоторых элементов; [b]2. [/b]Логика: сделать предзагрузку ...

    TypeScriptSCSSNext.jsReact.jsRedux
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Ищем PHP разработчиков

    Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем PHP разработчика в нашу команду для участия в разработке текущего проекта. Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, ...

    PHPJavascriptMySQLCSSLinuxDockerRedisNode.jsReact.jsGitRedux
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Фронтенд разработка ecommerce портала React + Typescript

    $2000

    Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT. Работа построена в таком ...

    TypeScriptHTMLCSSReact.jsGitRedux
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    год назад

  • WordPress плагин квиз опросов

    Нужно разработать кастомизируемый плагин квиз-опросов. Спецификация [list][*]Конструктор квиз-опросов через кастомный пост тайп [url=https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png]https://s3.envato.com/files/246059556/screenshots/01_quiz_archive.png[/url][*]Базовый простой дизайн для отображения квиза[*]2 встроенных дизайна через выбор шаблона страницы, т.к. в дизайнах отключены шапка и подвал[*]Вывод готового квиза:[list][*]шорткодом[*]Элемент ...

    WordPressHTMLElementorRedux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Анонимный чат на react (фреймворк nestjs). Fullstack или команда.

    $2500

    [b]Хочу найти [u]специалиста[/u][/b], который готов вникнуть в уже готовый проект(примерно на 70% завершён) Всем привет, пожалуйста прочитайте внимательно, я не ищу кто не разбирается в теме или поверхностно изучал всё что описано ниже. [u]Я ищу человека[/u], ...

    PostgreSQLMongoDBAndroidiOSПриложение для AndroidReact.jsReduxNestJSЧат-ботSEO-оптимизация
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад