React маркетплейс, поддержка проекта. PWA. TypeScript, Redux, Next

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок226 просмотров
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Обязательно знание и/или острое желание разобраться с PWA!
Нужно вывести в PWA два приложения на реакт, маркетплейс и кабинет продавца. Сделать push уведомления в фоне. Далее беклог на 3 месяца по доработке проекта.

Работа и оплата поэтапная. Обязательно указывайте ставку и релевантный опыт. Студии не рассматриваю.

TypeScriptReact
2 месяца назад
guest_16693840850389
Бангладеш
год в сервисе
Был
2 месяца назад