Во вложении техническое задание, необходимо оценить сроки и предложить свой вариант бюджета
Исправление/доработка парсеров по поиску кс2 предметов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть уже готовый полноценный проект на python и в нем возникла проблема. Основан на взаимодействии steam, csmoney и csgofloat.
Проблема следующего характера, парсинг страницы стима происходит с проблемами, то есть на страницу он заходит, просматривает каждую позицию предмета, но данные такие как флот и цену не сравнивает.
C csgofloat мы берем данные флотов. Изначально можно было без развертывания апи на сервере. Потом развернули. Аккаунты стим подсасывают флот на лоты, просматриваемого предмета.
https://github.com/csgofloat/inspect здесь вы можете подробней ознакомиться с csgofloat.
Парсер сайта cs.money(база цен) работает 24/7. Очищает с базы сохранённые значения редкого float`a. Отправляет запрос сайту cs.money. Проходится по полученным предметам, записывает их показатель float и переплату за него, в базу. Отправляет повторный запрос сайту для получения цены на скин, без всяких переплат. Обновляет цену в базе.
Стим парсер просматривает страницу просматривает страницу определенного предмета по id по лотам на показатель его float(100 лотов). Сравнивает по флоту из базы(пишет в начале поиска) далее сравнивает цену из базы. Подсчитывает процент прибыли с этого лота. Присылает в тг канал.
Есть вероятность, что развертка могла поменяться и теперь элементы в других местах/других тегах.
- Похожие заказы
- $25Системное программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Есть скрипт написанный на питоне, нужно переделать его под работу на нескольких GPU.Системное программирование1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Необходимо создать бота, который будет оповещать о свободных местах бронирования на сайте https://srv-go.ru/. ( Или же вообще бронировать их) Данный сайт помогает бронировать билеты на Паром для грузовых машин.Системное программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $800
Создать програму как Teamviewer, для того чтобы можно подключать к новым компьютерам, управлять, передавать все даные, нужна для большой компании для приватного использования поэтому нужно создать новую а не взять какая есть в онлайне,кто готов ...Системное программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $200
Здравствуйте, Мне нужен человек который может закриптовать мой .exe майнер от антивирусов, то-есть сделать его менее заметным, а так же от виндовс антивируса, буду рад сотрудничествуСистемное программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $300
Написати скрипт/чит для гри Total BattleСистемное программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно с нуля настроить HubSpot по заказу + интегрировать с таблицей с помощью G-integrator.Системное программированиенет заявокЗакрытнет даты
У меня стоит Windows 10x64. Нужно написать пояснение, как подключить в QT-creator эту библиотеку https://github.com/aws/aws-sdk-cpp Нужно описать пошагово, что и как нужно делать. Сборка проекта через Cmake в среде QT-creator. ...Системное программированиенет заявокЗакрытнет даты
Мне нужна помощь с решением задач в Maple. На экзамене будут эти темы задач, которые нужно решить в Maple: 1. Многомерное дифференциальное исчисление 2. Интерполяция и общее описание 3. Интегральные исчисления 4. Компьютерная графика (матрица) ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Выполнить лабораторные работы 21 и 24 по JAVA в среде разработки netbeans. Подробности в файлеСистемное программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад