Исправление/доработка парсеров по поиску кс2 предметов.

У меня есть уже готовый полноценный проект на python и в нем возникла проблема. Основан на взаимодействии steam, csmoney и csgofloat.

Проблема следующего характера, парсинг страницы стима происходит с проблемами, то есть на страницу он заходит, просматривает каждую позицию предмета, но данные такие как флот и цену не сравнивает.

C csgofloat мы берем данные флотов. Изначально можно было без развертывания апи на сервере. Потом развернули. Аккаунты стим подсасывают флот на лоты, просматриваемого предмета.

https://github.com/csgofloat/inspect здесь вы можете подробней ознакомиться с csgofloat.

Парсер сайта cs.money(база цен) работает 24/7. Очищает с базы сохранённые значения редкого float`a. Отправляет запрос сайту cs.money. Проходится по полученным предметам, записывает их показатель float и переплату за него, в базу. Отправляет повторный запрос сайту для получения цены на скин, без всяких переплат. Обновляет цену в базе.

Стим парсер просматривает страницу просматривает страницу определенного предмета по id по лотам на показатель его float(100 лотов). Сравнивает по флоту из базы(пишет в начале поиска) далее сравнивает цену из базы. Подсчитывает процент прибыли с этого лота. Присылает в тг канал.

Есть вероятность, что развертка могла поменяться и теперь элементы в других местах/других тегах.