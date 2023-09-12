Maple Помощь с решением задач

Системное программированиеЗакрыт1 заявка20 просмотров
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Мне нужна помощь с решением задач в Maple.
На экзамене будут эти темы задач, которые нужно решить в Maple:
1. Многомерное дифференциальное исчисление
2. Интерполяция и общее описание
3. Интегральные исчисления
4. Компьютерная графика (матрица)
5. Markov chain

Примеры задач отправлю лично.

3 месяца назад
guest_1695290498100
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад