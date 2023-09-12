Maple Помощь с решением задач

Необходимо написать драйвер под линукс, который будет создавать нужное вайфай-окружение. Т. е. на системном уровне убирать определённые видимые wifi-сети (чтобы их нигде не было видно в системе). Оставляя при этом не тронутыми сети "из вайтлиста" ...