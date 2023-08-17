Muonline компиляция

$20
Системное программированиеЗакрыт1 заявка40 просмотров
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Привет ребятки.

Кто может помочь скомпилировать и запустить этот проект?

https://github.com/LouisEmulator/Main5.2/tree/main

В иделае бы видео с комментариями по компиляции+ личный звонок с небольшой консультацией.

4 месяца назад
guest_16861396940725
Россия
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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