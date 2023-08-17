Закриптовать Майнер

Разработать программу, которая позволяет создать режим дня с оповещением о событиях и имеет возможность присоединения изображений. Должна быть возможность ввода расписания занятий учащегося, времени подъема и отхода ко сну. Должна быть возможность установки оповещений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Мне нужен человек который может закриптовать мой .exe майнер от антивирусов, то-есть сделать его менее заметным, оплачу щедро (Бюджет свободный).
- Похожие заказы
- $30Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется написать App Script для автоматизации заполнения таблички в Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17wFOhPJ74iYIcpdyHCBcyF2mOgUIkYXW6t_pfXLi3cg/edit?usp=sharing Доступ к таблице ограничен, просьба сделать копию и прислать на неё ссылку или прислать итоговый App скрипт. Скрипт должен сделать следующее: 1. Создать ...Системное программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо написать драйвер под линукс, который будет создавать нужное вайфай-окружение. Т. е. на системном уровне убирать определённые видимые wifi-сети (чтобы их нигде не было видно в системе). Оставляя при этом не тронутыми сети "из вайтлиста" ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
На странице стоит капча Cloudflare Turnstile. Ее нужно пройти. Желательно это сделать через сервис 2captcha. Пример страниц в прикрепленном файле. Так же есть пример моей наработки в файле login.py, возможно просто доделать его. Задание на ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Простое приложение с классами, возможностью добавлять через консоль данные, которые будут сохраняться в json файле и читаться после перезапуска.Системное программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Нужно доработать стилер написанный на пайтоне добавить Яндекс в стиллер бюджет 100$ +- буду рад сотрудничествоСистемное программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно написать скрипт на языке python для подгрузки отчетов из личного кабинета wildberries в google sheets в идеале использовать https://script.google.com/ чтобы при запуске обновления из документа, во вкладки подгружались данные по продажам и остаткам ...Системное программированиенет заявокЗавершен4 месяца назад
- $100
Всем привет. Нужно в редакторе Jasper Reports построить два простих шаблона. Примеры прикрепляю. На выходе нужно будет сформировать json что б можно было передать данные с базы и таким образом сформировать эти документы.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
Имеется готовая программа для ESP32 написанная в среде Ардуино, программа решает следующую задачу, при опросе поворота энкодера происходит отправка значения переменной через установленное соединение WiFi и WebSocket в скрипт Python выполняемый на одноплатном компьютере в ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад