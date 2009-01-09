Системное программирование, реверс-инжиниринг
Cистемное программирование для Windows OS, реверс-инжиниринг.
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
7 лет назад
Очень грамотный человек, знающий свое дело! Задача была выполнена быстро и на высшем уровне! Рекомендую, как надежного исполнителя!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Конструктивное общение, чёткая постановка задачи и оплата. Рекомендую, как ответственного заказчика.
$750
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнено в срок и в полном объёме.
Ответный отзыв
Работа была конструктивной и плодотворной. Своевременная оплата. Рекомендую всем коллегам!
$150
10 баллов
15 лет назад
Выполненяет качественно , в уговоренные сроки. Очень доволен и продолжаю сотрудничать.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, в оплате аккуратен.
$150
8 баллов
15 лет назад
Человек ответственный, сделал качественно. Программа работает.
Ответный отзыв
Конструктивное сотрудничество, своевременная оплата! Рекомендую всем коллегам!
$0
10 баллов
16 лет назад
Довольный его работой! Очень быстро и качественно! Подход грамотный со знанием дела. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром! Конструктивная работа в техническом плане, а также чёткое выполнение финансовых договорённостей, оставляют самое приятное впечатление от работы с этим заказчиком. Рекомендую всем коллегам.
Системное программирование
5 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#10
Прикладное ПО
3 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
#65