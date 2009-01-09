adu

Александр adu

 
57 летУкраина/Макеевка
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Системное программирование, реверс-инжиниринг

Cистемное программирование для Windows OS, реверс-инжиниринг.

Отзывы заказчиков
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Установка и запуск dll на PC (win)
Очень грамотный человек, знающий свое дело! Задача была выполнена быстро и на высшем уровне! Рекомендую, как надежного исполнителя!
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Конструктивное общение, чёткая постановка задачи и оплата. Рекомендую, как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
akaHaki
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$750
10 баллов
14 лет назад
Разработка драйвера для SCADA WinCC
Задание выполнено в срок и в полном объёме.
Работа была конструктивной и плодотворной. Своевременная оплата. Рекомендую всем коллегам!
Ответный отзыв
Nokio
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Адаптировать программу для работы в Win2000
Выполненяет качественно , в уговоренные сроки. Очень доволен и продолжаю сотрудничать.
Сотрудничеством доволен, в оплате аккуратен.
Ответный отзыв
gorshkov_
Василий 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$150
8 баллов
15 лет назад
Эмулятор нажатия кнопки
Человек ответственный, сделал качественно. Программа работает.
Конструктивное сотрудничество, своевременная оплата! Рекомендую всем коллегам!
Ответный отзыв
DELOK
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Анализ softa на VB
Довольный его работой! Очень быстро и качественно! Подход грамотный со знанием дела. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром! Конструктивная работа в техническом плане, а также чёткое выполнение финансовых договорённостей, оставляют самое приятное впечатление от работы с этим заказчиком. Рекомендую всем коллегам.
Ответный отзыв
Системное программирование
5 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#10
Прикладное ПО
3 отзыва
$10/час
от $100от 1 дня
#65