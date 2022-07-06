Требуется разработать PHP скрипт, который подключается к Linux серверу с помощью ssh2_connect и получает информацию о загрузке процессора для определенного задания (например, a.out) и данные о нагрузке LA. На входе требуется подключение к серверу, а на выходе — значения загрузки и LA в заданном формате.