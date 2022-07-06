unviz

Евгений unviz

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$135
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Перевести чертеж в DXF формат

    Требуется перевести несколько 3D-моделей из STL формата в DXF, сохранив высокое качество. Модели плоские, нужно использовать Blender для переработки, так как онлайн-конверторы не подходят. Ожидается качественный экспорт с учетом всех деталей.

    Создание чертежейBlender
    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    7 дней назад

  • Bitcart настроить и запустить

    Требуется специалист по веб-программированию для настройки и запуска системы платежей Bitcart. Необходима диагностика и исправление ошибки TRX node not running. Возможно, потребуется переустановка системы. Ожидается опыт работы с Bitcart и понимание работы платежных систем.

    Интеграция платежных системУстранение ошибок
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Скрипт для массовой рассылки писем

    Необходимо разработать PHP скрипт для массовой рассылки писем по базе пользователей (email, nickname). Ожидается работа с 10-12к контактов, использование серверной почты от Яндекса. Возможные готовые решения также приветствуются.

    Написание скриптовРассылка сообщенийPHPЯндекс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Серверный прокси чекер

    Требуется разработать быстрый серверный чекер для проверки доступности и скорости прокси по протоколу socks 5. На входе будет список прокси (до 30.000), который необходимо получить по ссылке. Результаты проверки должны сохраняться в БД с указанием доступности и скорости для каждого прокси. Ожидается высокая скорость обработки данных.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Cloudflare пометил сайт как фишинг.

    Необходимо найти специалиста по системному администрированию для устранения проблемы, связанной с пометкой сайта Cloudflare как фишинг или вредоносный ресурс. Ожидается анализ ситуации и предоставление решения для восстановления нормальной работы сайта.

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Взломали сервер (возможно)

    Необходимо провести срочное расследование возможного взлома сервера. Требуется проверить, что было загружено, и восстановить систему. Время ограничено ввиду угрозы закрытия доступа к IP из-за абузы. Ожидается быстрая реакция и эффективные действия для устранения проблемы.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать GIF-ку

    Требуется разработать небольшую анимацию GIF размером 180x141px с изображением летящей ракеты. Размер файла не ограничен. Подробности будут предоставлены в личном сообщении.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Починить ISPmanager и настроить PHPmyadmin

    Необходимо восстановить работу ISPmanager на сервере и настроить PHPmyadmin для удаленного доступа к базе данных. Задача включает диагностику проблемы и конфигурацию для обеспечения безопасности доступа.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Обход капчи

    Требуется реализация обхода капчи от Cloudflare для готового парсера на PHP. Рассматриваются любые методы: манипуляции с мышью, специальные сервисы или другие подходы. Парсер запускается раз в 3 часа, запросов немного. Необходимо внедрить работающее решение в существующий скрипт CURL.

    CloudflareJavaScriptPHP
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Прием платежей Bitcoin (HTML + PHP)

    Требуется разработка системы приема платежей Bitcoin с использованием WebMoney и сторонних сервисов. Необходимо создать HTML форму для Merchant, принимающую платежи на WMX кошелек, а также написать PHP функции для API стороннего сервиса, выводящих на страницу данные о переводах и коллбэк для уведомлений о статусах платежей.

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Копирование файлов по LAN

    Разработайте решение для автоматического копирования файлов между двумя ПК в одной сети LAN. Необходимо сканировать директорию на ПК (1) каждую секунду на наличие новых файлов и копировать их на ПК (2). Подход к реализации должен обеспечивать стабильную работу в условиях постоянного изменения содержимого папки.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер страницы HTML (javascript)

    $100

    Необходимо модифицировать существующий парсер на JavaScript, который каждую секунду извлекает данные с HTML-страницы. Требуется добавить условие, чтобы при отсутствии изменений в данных выводилась GIF-изображение. Задача срочная.

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер курса Российского рубля на PHP

    Требуется разработать парсер для получения актуального курса Российского рубля на PHP. Источник должен обеспечивать стабильный и корректный вывод текущего курса. Результат работы парсера должен отображаться в переменной на экране.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать парсер рейтинга фильмов (imdb и кинопоиск)

    Необходимо разработать PHP парсер, который будет получать рейтинг фильмов с IMDB и Кинопоиск. На входе скрипта подается название фильма, на выходе — его рейтинг. Требуется опыт в веб-программировании и работе с API.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Узнать загрузку процессора через PHP (ssh2_connect)

    Требуется разработать PHP скрипт, который подключается к Linux серверу с помощью ssh2_connect и получает информацию о загрузке процессора для определенного задания (например, a.out) и данные о нагрузке LA. На входе требуется подключение к серверу, а на выходе — значения загрузки и LA в заданном формате.

    LinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$45
10 баллов
2 года назад
Взломали сервер (возможно)
Работал с Евгением по анализу безопасности сервера, оплата была моментальной, вежливый вобшений, корректно ТЗ. Буду ждать еше заказов от заказчика, рекомендую!
Все выполнил в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$35
10 баллов
2 года назад
Починить ISPmanager и настроить PHPmyadmin
Все прошло хорошо, оплата моментальная, всегда Евгений был на связи.
Все сделал быстро и на высшем уровне!
Ответный отзыв
runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
2 года назад
Прием платежей Bitcoin (HTML + PHP)
HTMLPHP
Хороший заказчик с интересными задачами! четкая постановка задачи и всегда на связи, рекомендую!
Рекомендую для быстрых решений ваших задач!
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Аватарка для телеграмм бота
Интересный проект, отличный заказчик. Рекомендую
Все выполнил в срок! Рекомендую для ваших идей!
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
37 минут назад
$35
10 баллов
3 года назад
Парсер курса Российского рубля на PHP
PHP
Как всегда все отлично!
Рекомендую для выполнения Ваших задач!
Ответный отзыв
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