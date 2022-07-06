Требуется доработка существующего логотипа. Ищется специалист, который качественно обновит дизайн, улучшив визуальные элементы и общую эстетику логотипа.
- $100Логотипы и Знаки16 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется перевести несколько 3D-моделей из STL формата в DXF, сохранив высокое качество. Модели плоские, нужно использовать Blender для переработки, так как онлайн-конверторы не подходят. Ожидается качественный экспорт с учетом всех деталей.Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт7 дней назад
Требуется специалист по веб-программированию для настройки и запуска системы платежей Bitcart. Необходима диагностика и исправление ошибки TRX node not running. Возможно, потребуется переустановка системы. Ожидается опыт работы с Bitcart и понимание работы платежных систем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать анимированный ролик в формате webp, используя образец в виде GIF. Необходимо улучшить качество и детализацию ролика. Срок выполнения - сегодня-завтра.Анимация2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо разработать PHP скрипт для массовой рассылки писем по базе пользователей (email, nickname). Ожидается работа с 10-12к контактов, использование серверной почты от Яндекса. Возможные готовые решения также приветствуются.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать быстрый серверный чекер для проверки доступности и скорости прокси по протоколу socks 5. На входе будет список прокси (до 30.000), который необходимо получить по ссылке. Результаты проверки должны сохраняться в БД с указанием доступности и скорости для каждого прокси. Ожидается высокая скорость обработки данных.Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо найти специалиста по системному администрированию для устранения проблемы, связанной с пометкой сайта Cloudflare как фишинг или вредоносный ресурс. Ожидается анализ ситуации и предоставление решения для восстановления нормальной работы сайта.Системное администрирование5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо провести срочное расследование возможного взлома сервера. Требуется проверить, что было загружено, и восстановить систему. Время ограничено ввиду угрозы закрытия доступа к IP из-за абузы. Ожидается быстрая реакция и эффективные действия для устранения проблемы.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать небольшую анимацию GIF размером 180x141px с изображением летящей ракеты. Размер файла не ограничен. Подробности будут предоставлены в личном сообщении.Анимация6 заявокЗакрыт2 года назад
- $200Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходимо восстановить работу ISPmanager на сервере и настроить PHPmyadmin для удаленного доступа к базе данных. Задача включает диагностику проблемы и конфигурацию для обеспечения безопасности доступа.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется реализация обхода капчи от Cloudflare для готового парсера на PHP. Рассматриваются любые методы: манипуляции с мышью, специальные сервисы или другие подходы. Парсер запускается раз в 3 часа, запросов немного. Необходимо внедрить работающее решение в существующий скрипт CURL.Веб-программирование16 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка системы приема платежей Bitcoin с использованием WebMoney и сторонних сервисов. Необходимо создать HTML форму для Merchant, принимающую платежи на WMX кошелек, а также написать PHP функции для API стороннего сервиса, выводящих на страницу данные о переводах и коллбэк для уведомлений о статусах платежей.Завершен2 года назад
Разработайте решение для автоматического копирования файлов между двумя ПК в одной сети LAN. Необходимо сканировать директорию на ПК (1) каждую секунду на наличие новых файлов и копировать их на ПК (2). Подход к реализации должен обеспечивать стабильную работу в условиях постоянного изменения содержимого папки.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо модифицировать существующий парсер на JavaScript, который каждую секунду извлекает данные с HTML-страницы. Требуется добавить условие, чтобы при отсутствии изменений в данных выводилась GIF-изображение. Задача срочная.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Разработайте качественную аватарку для телеграмм бота автомобильной тематики. Используйте предоставленный логотип и цвета. Срок выполнения - 2 дня.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать парсер для получения актуального курса Российского рубля на PHP. Источник должен обеспечивать стабильный и корректный вывод текущего курса. Результат работы парсера должен отображаться в переменной на экране.Завершен3 года назад
Необходимо разработать PHP парсер, который будет получать рейтинг фильмов с IMDB и Кинопоиск. На входе скрипта подается название фильма, на выходе — его рейтинг. Требуется опыт в веб-программировании и работе с API.Завершен3 года назад
Требуется разработать PHP скрипт, который подключается к Linux серверу с помощью ssh2_connect и получает информацию о загрузке процессора для определенного задания (например, a.out) и данные о нагрузке LA. На входе требуется подключение к серверу, а на выходе — значения загрузки и LA в заданном формате.Завершен3 года назад