Серверный прокси чекер

Нужен быстрый серверный чекер, который будет проверять доступность и скорость прокси (например по протоколу socks 5). На входе имеем список прокси, который получаем по ссылке, на выходе в БД доступность (рабочий или нет) и скорость по каждому прокси. Проверять нужно как можно быстрее. список может быть по 10.000 - 30.000 прокси.