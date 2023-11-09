Серверный прокси чекер

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен быстрый серверный чекер, который будет проверять доступность и скорость прокси (например по протоколу socks 5). На входе имеем список прокси, который получаем по ссылке, на выходе в БД доступность (рабочий или нет) и скорость по каждому прокси. Проверять нужно как можно быстрее. список может быть по 10.000 - 30.000 прокси.

месяц назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад