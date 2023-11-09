ВП

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок273 просмотра
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ТЗ, доступ открыл - https://docs.google.com/document/d/1ZlGPxbi44F2HH0OM_ZyrcqhFLIiU4B0prfRdavS2s7U/edit?usp=sharing

Можете, пожалуйста, оценить по деньгам и срокам, лучше по каждому заданию отдельно

месяц назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
18 дней назад