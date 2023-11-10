Сайт на python с базой данных

Потрібна україномовна версія сайту https://uk.tgstat.com/ На титульній сторінці має бути список каналів з найбільшими показниками (приріст підписників, переглядів, тощо) Має бути пошук каналів, як це зроблено на сервісі, так само, можливість ...
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Есть готовый сайт, но не получается его запустить(ошибка на скриншоте)
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