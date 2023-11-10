Сайт на python с базой данных

Веб-программированиеЗавершен2 заявки106 просмотров
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Есть готовый сайт, но не получается его запустить(ошибка на скриншоте)

Python
месяц назад
Notorious666
20 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
eloh1m
19 летКазахстан
год в сервисе
Был
7 дней назад
месяц назад
$5
1 день
USDT
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