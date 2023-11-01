Frontend-разработчик
Студент третьего курса по специальности «Системы информационной информации».
В первом для себя и команды хакатоне занял второе место, разработав адаптивный веб-приложения с функционалом карт, уступив первое место мобильному приложению для Android. Я был капитаном команды, в основном занимался технической частью, иногда подсказывая дизайнеру.
Навыки
Технические
Гибкие
Быстрая обучаемость
Предрасположенность к математике
Креативный
Проекты
Youtube & Genius
Telegram-бот для скачивания музыки с текстом и другой информацией.
Парсинг сайтов
Python
FB2-Reader
Чтение FB2-файлов прямо в браузере
vmux
Разбивайте терминал на панели, испульзуй вкладки прямо в командной строке без лишних прослоек. Терминальный мультеплексор для Windows и не только. vmux является клоном tmux основанный на Neovim.
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$10
средняя цена заказа
45%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Зелёная Караганда6 просмотров
- Youtube & Geniusнет просмотров
- Demonster - Markdown в слайды4 просмотра
- Vmux - терминальный мультиплексор2 просмотра
- Utours.1 просмотр
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 месяца назад
Владислав сверстал внутреннюю страницу за пару часов мне все нравится у меня будет еще работа для него, конечно я выберу его Рекомендую
Ответный отзыв
Приятный заказчик, интересный проект. Был всегда на связи. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству
$5
10 баллов
2 месяца назад
Помог решить проблему. Быстро и без лишних вопросов
Ответный отзыв
Заказчик адекватный. Понятное задание, моментально отвечает на вопросы. Еще и на чай оставил) Рекомендую!
$5
10 баллов
2 месяца назад
Сделал все быстро и без единых вопросов, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую.
$25
10 баллов
2 месяца назад
Ответственный исполнитель. Заказ закрыли быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ТЗ поставлено конкретно, всё четко и оперативно, рекомендую
$15
10 баллов
2 месяца назад
Все отлично. Бьістрое решение вопроса. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Приятно работать. Оперативно отвечает на вопросы. Моментальная оплата