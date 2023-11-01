Frontend-разработчик

Студент третьего курса по специальности «Системы информационной информации».

В первом для себя и команды хакатоне занял второе место, разработав адаптивный веб-приложения с функционалом карт, уступив первое место мобильному приложению для Android. Я был капитаном команды, в основном занимался технической частью, иногда подсказывая дизайнеру.

Навыки

Технические

Svelte

TypeScript / JavaScript

HTML / CSS

Python

Figma / Pixso

Photoshop

Linux

Гибкие

Быстрая обучаемость

Предрасположенность к математике

Креативный

Проекты

Telegram-бот для скачивания музыки с текстом и другой информацией.

Aiogram

Парсинг сайтов

Python

Чтение FB2-файлов прямо в браузере

Разбивайте терминал на панели, испульзуй вкладки прямо в командной строке без лишних прослоек. Терминальный мультеплексор для Windows и не только. vmux является клоном tmux основанный на Neovim.

Резюме

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