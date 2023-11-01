eloh1m

Владислав Атаханов eloh1m

 
19 летКазахстан/Караганда
год на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Frontend-разработчик

Студент третьего курса по специальности «Системы информационной информации».

В первом для себя и команды хакатоне занял второе место, разработав адаптивный веб-приложения с функционалом карт, уступив первое место мобильному приложению для Android. Я был капитаном команды, в основном занимался технической частью, иногда подсказывая дизайнеру.

Навыки

Технические

Гибкие

  • Быстрая обучаемость

  • Предрасположенность к математике

  • Креативный

Проекты

Youtube & Genius

Telegram-бот для скачивания музыки с текстом и другой информацией.

  • Aiogram

  • Парсинг сайтов

  • Python

FB2-Reader

Чтение FB2-файлов прямо в браузере

vmux

Разбивайте терминал на панели, испульзуй вкладки прямо в командной строке без лишних прослоек. Терминальный мультеплексор для Windows и не только. vmux является клоном tmux основанный на Neovim.

Резюме

Telegram

[email protected]

JavascriptПарсинг сайтаPythonTypeScriptAndroidHTMLCSSПриложение для AndroidFigmaLinuxPhotoshop
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$10
средняя цена заказа
45%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_1699859674510
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
2 месяца назад
Сверстать внутреннюю страницу для сайта услуг
Владислав сверстал внутреннюю страницу за пару часов мне все нравится у меня будет еще работа для него, конечно я выберу его Рекомендую
Приятный заказчик, интересный проект. Был всегда на связи. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Notorious666
20 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 месяца назад
Сайт на python с базой данных
Помог решить проблему. Быстро и без лишних вопросов
Заказчик адекватный. Понятное задание, моментально отвечает на вопросы. Еще и на чай оставил) Рекомендую!
Ответный отзыв
MaxlIm
Максим 
28 летГермания
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 месяца назад
Telegram бот
Сделал все быстро и без единых вопросов, рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
bunyaev1
Дмитрий 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
17 минут назад
$25
10 баллов
2 месяца назад
Q2A
Ответственный исполнитель. Заказ закрыли быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
ТЗ поставлено конкретно, всё четко и оперативно, рекомендую
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Адаптувати розширення для Хрома
Все отлично. Бьістрое решение вопроса. Мои рекомендации!
Приятно работать. Оперативно отвечает на вопросы. Моментальная оплата
Ответный отзыв