Нужно отверстать пару страниц на старом vue
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сверстать внутреннюю страницу для сайта услуг адаптированную для различных устройств и страницу "контакты"
немного доработать некоторые блоки главной страницы, почистить код, облегчить возможно
работа не сложная, но требует квалификации
через безопасную сделку
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