Сверстать внутреннюю страницу для сайта услуг

HTML-версткаЗавершен13 заявок151 просмотр
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сверстать внутреннюю страницу для сайта услуг адаптированную для различных устройств и страницу "контакты"

немного доработать некоторые блоки главной страницы, почистить код, облегчить возможно

работа не сложная, но требует квалификации

через безопасную сделку

месяц назад
guest_1699859674510
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
eloh1m
19 летКазахстан
год в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад
$25
1 день
USDT
Владислав сверстал внутреннюю страницу за пару часов мне все нравится у меня будет еще работа для него, конечно я выберу его Рекомендую
Приятный заказчик, интересный проект. Был всегда на связи. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству