Верстка и правки по фронт энду

Требуется помощь программиста в верстке лендинга и в правках на готовых сайтах. Правки несложные, все по ТЗ. Лендинг, 6 блоков. Работу нужно сделать по скорее. Начать можно сразу. В своей заявке укажите пжл языки программирования, которыми вы владеете, а лучше на каких вы специализируетесь.