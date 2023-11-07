Ищу программиста HTML/CSS для моего нового веб-сайта

$220
HTML-версткаЗакрыт30 заявок353 просмотра
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Я ищу опытного программиста HTML/CSS, который поможет мне поправить ощыбки на веб-сайт. Мне нужен человек, который сможет работать со мной в тесном сотрудничестве, чтобы воплотить мое видение в жизнь.

Пожалуйста, укажите стоимость ваших услуг и время, которое потребуется для выполнения работы.

https://www.language.onllyons.com/course/#e

HTMLCSS
месяц назад
condratiucs
Сергей 
38 летРумыния
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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