Ищу программиста HTML/CSS для моего нового веб-сайта

Я ищу опытного программиста HTML/CSS, который поможет мне поправить ощыбки на веб-сайт. Мне нужен человек, который сможет работать со мной в тесном сотрудничестве, чтобы воплотить мое видение в жизнь.

Пожалуйста, укажите стоимость ваших услуг и время, которое потребуется для выполнения работы.

https://www.language.onllyons.com/course/#e