Работа с wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка6 просмотров
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Здравствуйте!

  1. На сайте www.libertyinfinity.com после обновления у всех картинок вылез код. Надо исправить.

  2. После обновления я пробовала сделать пост и не нашла категории и теги, надо чтобы они отображались, пост не опубликовался.

  3. Новая версия требует PHP версии 7.0.0 или новее. Моя версия PHP - 5.6.40. Пыталась обновить пхп до последней версии сайт перестал работать совсем. Надо обновить и чтобы сайт работал.

WordPress
4 месяца назад
guest_15745812703254
Россия
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$30
2 дня
RUB
Спасибо за предоставленную работу, всегда на связи, приятное общение, оплата сразу, однозначно рекомендую!