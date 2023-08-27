Работа с wordpress

Добрый день! Я проф. преподаватель английского языка онлайн. Я преподаю в онлайн группах, которые формирую сам, используя многолетнюю положительную репутацию на рынке Риги и Латвии, а также "сарафанное радио". Специализируюсь я на тинейджерах 14-19 ...
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Здравствуйте!
На сайте www.libertyinfinity.com после обновления у всех картинок вылез код. Надо исправить.
После обновления я пробовала сделать пост и не нашла категории и теги, надо чтобы они отображались, пост не опубликовался.
Новая версия требует PHP версии 7.0.0 или новее. Моя версия PHP - 5.6.40. Пыталась обновить пхп до последней версии сайт перестал работать совсем. Надо обновить и чтобы сайт работал.
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