Сделать шаблон для CMS October (натянуть верстку)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка38 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/1-rkiDQCfnX-0SAu7y7noXevcGdPxyyxXshjRb6Mg0QQ/edit

4 месяца назад
polina_local
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад