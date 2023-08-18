Создание веб сайта на Вордпресс: Directory & Listing WordPress Theme Шаблон: https://themeforest.net/item/citybook-directory-listing-wordpress-theme/21694727 Техническое задание - создать листинги и наполнить их контентом. Скачаиваем платный шаблон и устанавливаем его работоспособность. Срок ...
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Нужно осуществить перенос сайта под WP с одного хостинга на другой.
Там еще будут другие задачи.
Очень нужно срочно.
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