Перенос сайта под WP с одного хостинга на другой

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок24 просмотра
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Нужно осуществить перенос сайта под WP с одного хостинга на другой.

Там еще будут другие задачи.

Очень нужно срочно.

4 месяца назад
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад