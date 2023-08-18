Доработка шаблона на DLE

Добрый день, коллеги!

Требуется доработать шаблон сайта bankium.ru на системе управления DLE. Подробное ТЗ в приложении.

Ищу ответственного специалиста с опытом работы на DLE, успешными проектами и способного разобраться в чужом коде.

Просьба перед тем как откликнуться изучить ТЗ и сопоставить свои силы и возможности.

Цены, сроки и кейсы присылайте сразу вместе с откликом.