Доработка шаблона на DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка24 просмотра
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Добрый день, коллеги!

Требуется доработать шаблон сайта bankium.ru на системе управления DLE. Подробное ТЗ в приложении.

Ищу ответственного специалиста с опытом работы на DLE, успешными проектами и способного разобраться в чужом коде.

Просьба перед тем как откликнуться изучить ТЗ и сопоставить свои силы и возможности.

Цены, сроки и кейсы присылайте сразу вместе с откликом.

4 месяца назад
sergunyaru
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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