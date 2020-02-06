sergunyaru

Требуется доработка шаблона сайта bankium.ru на DLE. Ищется ответственный специалист с опытом работы с этой CMS и способностью разбираться в чужом коде. Ознакомьтесь с подробным ТЗ и оцените свои силы перед откликом. Укажите цены, сроки и примеры успешных проектов в отклике.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется наполнить сайт, созданный на шаблоне WP + Elementor, информацией. В задачу входит компоновка блоков, подбор изображений, размещение текстовых материалов и добавление перелинковки. Общее количество страниц – 8-12. Опыт работы с Elementor, знание HTML/CSS и SEO параметры приветствуются.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача заключается в оптимизации работы 24 сайтов на WordPress, размещенных на виртуальном сервере. Требуется снизить нагрузку на сервер и ускорить загрузку страниц, которая составляет более 7 секунд. Ищем профессионала, который предложит решения для повышения производительности и устранения проблем, вызванных роботами Яндекса.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт watertodrink.ru 1. Адаптировать стили баннеров под мобильные устройства переопределив стили 2. При загрузке сайта в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать в существующей стилистике два gif-баннера в размерах 240х400 и 468х100Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно изготовить баннер по размерам: 730 на 100 (ширина на высоты) в формате gif Разместить информацию: Высокоточная липоскульптура тела на аппарате Vaser от доктора Амжада Аль-Юсеф Консультации бесплатны Запись +7 ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, коллеги! Необходимо на основе бутстраповской темы сверстать сайт по ТЗ (в приложении) и интегрировать его с WordPress. Если есть вопросы с радостью отвечу. От ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, коллеги! После переезда на версию php 7.0.32 с версии 5.4 перестал корректно работать шаблонизатор http://cretz.github.io/dust-php/ По ссылке архив с шаблонизатором и примером вызова https://cloud.mail.ru/public/4tLk/4a9zQ3Vd8 Нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, коллеги! Требуется разработать макрос(скрипт) для Excel, который бы решал следующию задачу. Входные данные: Экселевский файл в котором есть два листа. На первом листе две колонки ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется отрисовать gif баннер, 2 сменяющиеся акции, размер 760 на 120 пикселей (ширина к высоте) Детали и материалы отправлю при выборе исполнителя. От вас жду примеры и стоимость.Баннеры17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства. В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.HTML-верстка48 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, коллеги! Необходимо качественно натянуть верстку на WP: http://tipikin.tmweb.ru/_page-index.php http://tipikin.tmweb.ru/_page-operation.php http://tipikin.tmweb.ru/_page-news.php http://tipikin.tmweb.ru/_page-news-item.php http://tipikin.tmweb.ru/_page-contact.php http://tipikin.tmweb.ru/_page-photo.php http://tipikin.tmweb.ru/_page-comments.php Из нюансов: Для операций и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется отрисовать gif баннер, 3 сменяющиеся акции. Все материалы предоставлю. С вас цена и сроки.Баннеры18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется сверстать email рассылку с учетом особенностей верстки писем. Рассылка будет производиться через сервис UniSender.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать email рассылку с учетом особенностей верстки писем. Рассылка будет производиться через сервис UniSenderHTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Классическая история - пропал разработчик, не доделав сайт и оставив уязвимости в системе. На сайте достаточно много кастомных типов данных и их выборок, местами сложная логика. Требуется: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо для группы Вконтакте разработать: обложкуменю (~6 пунктов)закрепленный постшаблон постаЛого есть Просьба присылать стоимость и примеры ваших работ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, коллеги! Требуется валидная,кроссбраузерная, адаптивная верстка макетов Макеты: Декстоп: https://cloud.mail.ru/public/6yax/JdwKD2Kxv Мобайл: https://cloud.mail.ru/public/86go/HPWKhhdA7 От вас хочется получить ссылки на ваши лучшие проекты, услышать стоимость ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги! Для 40 страниц уже размещенных на сайте, необходимо: Прописать корректные title, description, keywords, h1 на основе ключевиковОтформатировать текст, убрать лишние выделения и стилиОценить тошнотность и исправить избыточность если таковая ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги! Есть шаблоны баннеров в ai, необходимо на основе шаблонов сделать порядка 10 баннеров под различные акции (изменить картинку, текстовки). Просьба указывать цену и срокиБаннеры4 заявкиЗакрыт9 лет назад