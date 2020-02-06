sergunyaru

Требуется доработка шаблона сайта bankium.ru на DLE. Ищется ответственный специалист с опытом работы с этой CMS и способностью разбираться в чужом коде. Ознакомьтесь с подробным ТЗ и оцените свои силы перед откликом. Укажите цены, сроки и примеры успешных проектов в отклике.