sergunyaru

Сергей sergunyaru

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка шаблона на DLE

    Требуется доработка шаблона сайта bankium.ru на DLE. Ищется ответственный специалист с опытом работы с этой CMS и способностью разбираться в чужом коде. Ознакомьтесь с подробным ТЗ и оцените свои силы перед откликом. Укажите цены, сроки и примеры успешных проектов в отклике.

    Доработка сайтовDLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Наполнить сайт WP + Elementor

    Требуется наполнить сайт, созданный на шаблоне WP + Elementor, информацией. В задачу входит компоновка блоков, подбор изображений, размещение текстовых материалов и добавление перелинковки. Общее количество страниц – 8-12. Опыт работы с Elementor, знание HTML/CSS и SEO параметры приветствуются.

    Наполнение сайтовAdobe Photoshop
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизировать работу сайтов (WP + серверная часть)

    Задача заключается в оптимизации работы 24 сайтов на WordPress, размещенных на виртуальном сервере. Требуется снизить нагрузку на сервер и ускорить загрузку страниц, которая составляет более 7 секунд. Ищем профессионала, который предложит решения для повышения производительности и устранения проблем, вызванных роботами Яндекса.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Изготовить GIF-баннер

    Нужно изготовить баннер по размерам: 730 на 100 (ширина на высоты) в формате gif Разместить информацию: Высокоточная липоскульптура тела на аппарате Vaser от доктора Амжада Аль-Юсеф Консультации бесплатны  Запись +7 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка + интеграция с Wordpress

    Добрый день, коллеги! Необходимо на основе бутстраповской темы сверстать сайт по ТЗ (в приложении) и интегрировать его с WordPress. Если есть вопросы с радостью отвечу. От ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка php шаблонизатора

    Здравствуйте, коллеги! После переезда на версию php 7.0.32 с версии 5.4 перестал корректно работать шаблонизатор http://cretz.github.io/dust-php/ По ссылке архив с шаблонизатором и примером вызова https://cloud.mail.ru/public/4tLk/4a9zQ3Vd8 Нужно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать Excel макрос для сравнения листов

    Добрый день, коллеги! Требуется разработать макрос(скрипт) для Excel, который бы решал следующию задачу. Входные данные: Экселевский файл в котором есть два листа.  На первом листе две колонки ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовать баннер

    Требуется отрисовать gif баннер, 2 сменяющиеся акции, размер 760 на 120 пикселей (ширина к высоте) Детали и материалы отправлю при выборе исполнителя. От вас жду примеры и стоимость.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка верстки на WP

    Добрый день, коллеги! Необходимо качественно натянуть верстку на WP: http://tipikin.tmweb.ru/_page-index.php  http://tipikin.tmweb.ru/_page-operation.php  http://tipikin.tmweb.ru/_page-news.php  http://tipikin.tmweb.ru/_page-news-item.php  http://tipikin.tmweb.ru/_page-contact.php  http://tipikin.tmweb.ru/_page-photo.php  http://tipikin.tmweb.ru/_page-comments.php Из нюансов: Для операций и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовать баннер

    Требуется отрисовать gif баннер, 3 сменяющиеся акции.  Все материалы предоставлю. С вас цена и сроки.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка email письма

    $10

    Требуется сверстать email рассылку с учетом особенностей верстки писем.   Рассылка будет производиться через сервис UniSender.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать email рассылку

    Требуется сверстать email рассылку с учетом особенностей верстки писем. Рассылка будет производиться через сервис UniSender

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать сайт на Wordpress

    Добрый день! Классическая история - пропал разработчик, не доделав сайт и оставив уязвимости в системе. На сайте достаточно много кастомных типов данных и их выборок, местами сложная логика. Требуется: ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить группу Вконтакте

    Необходимо для группы Вконтакте разработать: обложкуменю (~6 пунктов)закрепленный постшаблон постаЛого есть Просьба присылать стоимость и примеры ваших работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка макетов сайта HTML+JS

    Добрый день, коллеги!  Требуется валидная,кроссбраузерная, адаптивная верстка макетов Макеты: Декстоп: https://cloud.mail.ru/public/6yax/JdwKD2Kxv Мобайл: https://cloud.mail.ru/public/86go/HPWKhhdA7 От вас хочется получить ссылки на ваши лучшие проекты, услышать стоимость ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент менеджер на редактирование статей

    Добрый день, коллеги! Для 40 страниц уже размещенных на сайте, необходимо:  Прописать корректные title, description, keywords, h1 на основе ключевиковОтформатировать текст, убрать лишние выделения и стилиОценить тошнотность и исправить избыточность если таковая ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скомпоновать баннеры в ai на основе шаблона

    Добрый день, коллеги! Есть шаблоны баннеров в ai, необходимо на основе шаблонов сделать порядка 10 баннеров под различные акции (изменить картинку, текстовки).  Просьба указывать цену и сроки

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

mbulygin
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
4 года назад
Мелкие правки по верстке и скриптам
Взаимодействием с данным заказчиком остался полностью доволен. Рекомендую к сотрудничеству
Максим, помог с решением проблем. Все четко и по существу!
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать 2 баннера
Спасибо за интересный проект! Сотрудничеством доволен!
Алексей выполнил задание максимально точно, даже не пришлось вносить правок. Сроки соблюдены. Осталось крайне положительное впечатление. Рекомендую!
Ответный отзыв
Zakharov_Nikita
Никита 
22 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Изготовить GIF-баннер
Спасибо, Сергей, за заказ. Всем рекомендую. Приятно работать, Оплата без задержек, ответы на любые вопросы.
Никита быстро выполнил работу, внес все необходимые правки. Рекомендую!
Ответный отзыв
lo_site
Виктор 
52 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Правка php шаблонизатора
PHP
Работа прошла в активной и дружеской атмосфере. Оперативно, любые вопросы, всегда на связи. Оплата своевременная, без задержек. Рекомендую
Виктор помог решить задачу, достаточно быстро диагностировал проблему.
Ответный отзыв
ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Написать Excel макрос для сравнения листов
Отличный заказчик. Всегда на связи. Понятная постановка задачи И оплата сразу
Генрих справился с заданием на 5 баллов. Написал макрос, добавил возможность работы с параметрами, оптимизировал скорость работы на файлах с большим объемом данных. Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов