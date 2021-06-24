Требуется сверстать 3 страницы на Vue 3 с изолированной логикой и стилями, выделенными в компоненты. Компоненты должны быть интегрированы в Storybook. Необходима реализация двух палитр цветов для ночного и дневного режимов с использованием SCSS переменных. Работа с API должна быть оформлена через заглушки. Прототип доступен в Adobe XD.
Оптимизировать работу сайтов (WP + серверная часть)
Добрый день, коллеги!
Есть нетривиальная задачка для пытливого ума или просто профессионала своего дела
На виртуальном сервере (Intel® Xeon® 2 vCPU core, RAM:8 Gb, ) размещается 24 сайта на WP (основной сайт + региональные поддомены) . Сайты имеют однотипный шаблон с кастомными доработками. Шаблон генерирует достаточно большое количество посадочных страниц.
Не так давно, все эти сайты стали загружать ресурсы сервера на 100%, что в конечном итоге сказывается на загрузке страниц для обычных пользователей (более 7 сек). Поддержка хостера ответила, что в основную нагрузку создают роботы яндекса, после чего было уменьшено в вебмастере кол-во запросов к сайтам со стороны поиска. Это, к сожалению, не решило проблему.
Соответственно, задача сводится к ускорении работы сайтов. Хотелось бы услышать ваше мнение и предложения=)
Сайт kudakvrachu.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1500
В небольшую компанию требуется PHP разработчик с опытом от 2 лет. Идеально, если вы FullStack (PHP+JS). Задачи включают разработку нового функционала на Laravel и доработку модулей для Joomla. Укажите желаемый рейт и время, которое готовы уделять работе. Минимальные требования: PHP 5.6-7.x, MySQL, GIT, Docker. Возможность заработка до 1500$/месяц.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем программиста Python для расширения функциональности ERP-системы и разработки автоматизированных систем. Требуется опыт от 1 года, знание Python 3 и SQL, работа с git. Условия: удаленная работа, гибкий график, своевременная оплата. Присоединяйтесь к дружному коллективу!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется переделать фильтр на сайте twoya-kuhnya.ru. Задача заключается в том, чтобы фильтр формировал корректные смежные URL-адреса. Необходим опыт в веб-программировании и понимание работы URL-структуры.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов с использованием браузера Multilogin, Selenium и Puppeteer. Проект включает генерацию профилей, регистрацию аккаунтов, заполнение данных, настройку двухфакторной аутентификации и создание рекламного кабинета. Также требуется интеграция с популярными SMS сервисами по API и поддержка прокси. Рассматривается покупка готового софта с доработкой под требования.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется разработка скрипта, который будет заменять кириллические буквы на латинские и наоборот в зависимости от IP адреса пользователя. Скрипт должен учитывать список указанных IP, включая диапазоны и специальные символы. При наличии IP в списке текст отображается в оригинале, иначе происходит подмена символов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $200
Необходимо настроить корректную отдачу заголовков last modified и if modified since на 1С Bitrix с использованием nginx и php fpm. Даты должны соответствовать требованиям, указанным на предоставленном изображении. Опыт настройки на Bitrix будет преимуществом.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Требуется разработка маркетплейса на самописном движке. Необходимы страницы: главная, магазин/бренд, карточка товара и поиск по карте. Пользователи будут вести к телеграм или вацап боту. Также нужен личный кабинет для продавцов с возможностью управления магазином и товарами. Обсуждение дополнительных страниц и примерной стоимости работы.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка двух калькуляторов для сайта на WordPress согласно описанию в приложенном файле. Необходимо разместить их на сайте. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад