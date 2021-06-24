Добрый день, коллеги!

Есть нетривиальная задачка для пытливого ума или просто профессионала своего дела

На виртуальном сервере (Intel® Xeon® 2 vCPU core, RAM:8 Gb, ) размещается 24 сайта на WP (основной сайт + региональные поддомены) . Сайты имеют однотипный шаблон с кастомными доработками. Шаблон генерирует достаточно большое количество посадочных страниц.

Не так давно, все эти сайты стали загружать ресурсы сервера на 100%, что в конечном итоге сказывается на загрузке страниц для обычных пользователей (более 7 сек). Поддержка хостера ответила, что в основную нагрузку создают роботы яндекса, после чего было уменьшено в вебмастере кол-во запросов к сайтам со стороны поиска. Это, к сожалению, не решило проблему.

Соответственно, задача сводится к ускорении работы сайтов. Хотелось бы услышать ваше мнение и предложения=)

Сайт kudakvrachu.ru