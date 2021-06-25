PHP разработчик на удаленку (частичная занятость)

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок693 просмотра

В небольшую компанию требуется PHP разработчик, в идеале FullStack (PHP+JS).

Почасовой рейт 10-15$, в зависимости от вашего уровня. При желании, можно зарабатывать 1500$/месяц (5h/день*15$*21день=1575$).

Таски все подробно описаны в Jira, документация в Confluence.

Все проекты в Docker, поэтому поднимаются локально без танцев с бубнами, по одной команде - docker-compose up.

В заявке, пожалуйста, указывайте желаемый рейт, сколько сможете уделять времени работе, а так же ссылки на ваше CV/GitHub/личные сайты/пет проекты.

Минимальные требования:

  • Опыт работы с PHP 5.6 - 7.x от 2 лет
  • Composer
  • PHPUnit
  • JavaScript / jQuery
  • CSS / HTML
  • MySQL
  • GIT
  • Linux
  • Docker
Основные задачи:
  • Разработка нового функционала для проекта на Laravel 5.8
  • Разработка\доработка шаблонов\модулей для CMS Joomla + Virtuemart
Большим плюсом будет:
  • Опыт работы с Joomla / Symfony / Laravel
  • Свои пет проекты на PHP/JS
Если вы еще не использовали JIRA/Confluence или слабо знакомы с Docker, не беда, при желании научим и подтянем

После 25.07.2021 с наиболее подходящими кандидатами созвонимся и пообщается имеющимуся у вас опыта и желаниях

CSSDockerGitHTMLJavaScriptJoomlajQueryLaravelLinuxMySQLPHPSymfony
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gaalferov
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