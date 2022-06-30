Необходимо разработать плагин для системы оплаты ePay от Halyk Bank https://epayment.kz/ для CMS Joomla 4.3.4 / Virtuemart 4.2 / PHP 8.2 Документация: https://epayment.kz/docs Тестовые карты: https://epayment.kz/docs/Test credentials Есть ...
Заказать услуги программиста Virtuemart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программист Virtuemart - это специалист, обладающий знаниями и опытом в разработке интернет-магазинов на базе популярной платформы VirtueMart для систем управления содержимым сайтов (CMS), таких как Joomla. Он занимается созданием, настройкой, доработкой и поддержкой интернет-магазинов, используя функционал и возможности, предоставляемые VirtueMart.
Обязанности программиста Virtuemart могут включать в себя
- Разработку и настройку интернет-магазинов на платформе VirtueMart в соответствии с требованиями заказчика.
- Интеграцию дополнительных функциональных модулей и плагинов для расширения возможностей магазина.
- Оптимизацию работы интернет-магазина для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.
- Поддержку и обновление функционала магазина, в том числе исправление ошибок и устранение неполадок.
- Работу с базой данных и настройку способов оплаты и доставки для заказов.
- Обучение клиентов работе с панелью управления магазином и консультации по вопросам технической поддержки.
Навыки и качества, необходимые для программиста Virtuemart
Программист Virtuemart должен обладать глубоким пониманием работы интернет-магазинов и спецификой платформы VirtueMart. Он должен иметь навыки программирования на языках, таких как PHP, знание структуры баз данных, особенно MySQL, а также опыт работы с веб-технологиями, включая HTML, CSS, JavaScript. Важно иметь умение анализировать и решать проблемы, возникающие при разработке и поддержке интернет-магазинов.
- PHPJoomlaVirtuemartВеб-программирование2 заявкиЗакрыт22 дня назад
Нужна интеграция между 1C и virtuemart. Конфигурация СРП. Платформа 8.3. virtuemart стоит 4.Virtuemart1С-программированиенет заявокЗакрытнет даты
- $15
Необходимо интегрировать plugin LiqPay в Joomla для Viruemart Имеется: Joomla 3.6.5 Virtuemart 3.2.1 VP OnePageCheckout от VirtuePlanet 5.8 mod_vm_cart 1.6 PHP 7.0 Ключи уже полученыPHPJoomlaVirtuemartСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрытгод назад
- $350
Требуется верстка и натяжка нового дизайна для существующего сайта (десктоп+мобил) в соответствии с макетом в фигме: [url=https://www.figma.com/file/9C7n0aySE5vVd6tL39F7nn/karyna---design?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/9C7n0aySE5vVd6tL39F7nn/karyna---design?node-id=0%3A1[/url] Сайт, на который нужно натянуть - [url=https://redesign.novotest.ua/]redesign.novotest.ua[/url] (admin admin, чтобы посмотреть админку). Joomla 3.10.8 + Virtuemart 3.0.14. Нужно сохранить ...JoomlaVirtuemartВеб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Есть поставщик,в закрытой зоне сайта у него размещена информация по наличию определенных артикулов(товар: одежда, у артикулов есть свойства: цвет, размер). Есть мой сайт, где нужно это наличие регулярно обновлять-я обычно запускаю загрузчик по крону. ...JoomlaVirtuemartВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте. Нужно изменить дизайн сайта https://test2.warrior.in.ua/ (Joomla 4, VirtueMart 4, PHP 7.4). Нужен дизайн, максимально похожий на https://tea.warrior.in.ua/. В категории товара должна быть возможность выбора объёма и добавление товара в корзину. Ориентировочный пример https://thetea.ua/ua/chaj-puer/shen-puer-syroj-zelenyj/ или https://newtea.ua/chay/chernyy-chay В категории ...PHPДизайн сайтаCSSJoomlaVirtuemartHTML-верстка1 заявкаЗакрытгод назад
Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) и подключить на сайте [url=http://m892310z.beget.tech/]m892310z.beget.tech[/url]. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении. Сайт на Joomla, внутри VirtueMart. [list][url=https://st.weblancer.net/download/5351478.pdf][/url][/list]Во вложении текст. Обратите внимание на то, что необходимо, ...JoomlaVirtuemartHTML-верстка2 заявкиЗакрытгод назад
Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) на сайте [url=http://m892310z.beget.tech/]m892310z.beget.tech[/url]. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении. Сайт на Joomla, внутри VirtueMart.JoomlaVirtuemartHTML-верстка9 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте. Сайт связка Joomla! 3.8.1 + VirtueMart 3.2.4 Доработка мультиязычности сайта. Настраиваемые поля в VirtueMart переведены переменными. Всё везде отображается корректно (включая компонент фильтров) кроме компонента "Сравнение товаров в VM3" (com_sttvm3compare). Он выводит не значение переменных, а саму переменную ...JoomlaVirtuemartСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
Здравствуйте! Нужно перенести описание товаров с поля краткое описание в поле описание товара, а также где есть кириллический алиас, удалить его и пересохранить товар. Всего 1150 товаровVirtuemartНаполнение сайтов9 заявокЗакрытгод назад
Модуль Популярное SJ Listing Tabs for VirtueMart, модуль располагался position-2, вызывает ошибку Class 'vmJsApi' not found Модуль Популярное SJ Extra Slider for VirtueMart, модуль располагался position-6, вызывает ошибку Class 'vmJsApi' not found Модуль Корзина Sj Minicart Pro for Virtuemart, ...HTMLJoomlaVirtuemartСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
- $20
https://shop.siteform.ru/ - вот здесь перестали работать (вообще отображаться) поля для ввода данных клиента при оформлении заказа. Выглядит вот так http://joxi.ru/Vrwe1zXu71QMq2?d=1 - то есть, поля обязательны, но заполнить их нельзя. В итоге пользователь не может совершить ...JoomlaVirtuemartИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Нужно импортировать товары на новый сайт со старого Импортировать нужно: [list=1][*]Товары [*]Категории[*]Настраиваемые поля[*]Изображения[*]Цены[/list]VirtuemartНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! 1. Нужно перенести товар с сайта souvenircentre.ru на демо-сайт.рф, сайт тоже построенный на joomla 3.10 и virtuemart 4.0 На обоих сайта стоит CVI PRO, но он по каким-то причинам не переносит картинки, настраиваемы поля товара. Некоторые товары ...JoomlaVirtuemartСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно на joomla 3.5, настроить virtueMart и саму joomla для дальнейшей разработки сайтаJoomlaVirtuemartСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен компонент для joomla 3.9 + virtuemart 3.8 для тэгирования товаров и построения выборок по тэгу. Функционал: - из админки (или с фронтенда, разницы нет) админ может добавлять товарам тэги. - тэги могут быть на латинице и на ...JoomlaVirtuemartВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Введение. Имеется интернет-магазин. Делался одним человеком. Сейчас человек весьма ограничено доступен, а задач имеется много. Сложность в том, что штатный функционал сайта весьма основательно допилен, причём практически безо всякой документации. Только исполняемых ...PHPJoomlaVirtuemartИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать скрипт автоматического перевода и интеграции контента в англоязычную версию Virtuemart.Перевод должен работать следующим образом:скрипт берет русское название категории товара -загоняет в переводчик,переводит на английский и интегрируется в виртуемарт (в англоязычную версию )категории.Аналогично ...PythonVirtuemartБазы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется внести мелкие правки в оформление заказа в virtuemart(поменять текст в основном )VirtuemartИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется развернуть сайт из бэкапа на хостинге(Joomla+virtuemart).Все должно корректно работать.JoomlaVirtuemartВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад