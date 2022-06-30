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Программист Virtuemart - это специалист, обладающий знаниями и опытом в разработке интернет-магазинов на базе популярной платформы VirtueMart для систем управления содержимым сайтов (CMS), таких как Joomla. Он занимается созданием, настройкой, доработкой и поддержкой интернет-магазинов, используя функционал и возможности, предоставляемые VirtueMart.

Обязанности программиста Virtuemart могут включать в себя

  • Разработку и настройку интернет-магазинов на платформе VirtueMart в соответствии с требованиями заказчика.
  • Интеграцию дополнительных функциональных модулей и плагинов для расширения возможностей магазина.
  • Оптимизацию работы интернет-магазина для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.
  • Поддержку и обновление функционала магазина, в том числе исправление ошибок и устранение неполадок.
  • Работу с базой данных и настройку способов оплаты и доставки для заказов.
  • Обучение клиентов работе с панелью управления магазином и консультации по вопросам технической поддержки.

Навыки и качества, необходимые для программиста Virtuemart

Программист Virtuemart должен обладать глубоким пониманием работы интернет-магазинов и спецификой платформы VirtueMart. Он должен иметь навыки программирования на языках, таких как PHP, знание структуры баз данных, особенно MySQL, а также опыт работы с веб-технологиями, включая HTML, CSS, JavaScript. Важно иметь умение анализировать и решать проблемы, возникающие при разработке и поддержке интернет-магазинов.

  • Верстка и натяжка сайта

    $350

    Требуется верстка и натяжка нового дизайна для существующего сайта (десктоп+мобил) в соответствии с макетом в фигме: [url=https://www.figma.com/file/9C7n0aySE5vVd6tL39F7nn/karyna---design?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/9C7n0aySE5vVd6tL39F7nn/karyna---design?node-id=0%3A1[/url] Сайт, на который нужно натянуть - [url=https://redesign.novotest.ua/]redesign.novotest.ua[/url] (admin admin, чтобы посмотреть админку). Joomla 3.10.8 + Virtuemart 3.0.14. Нужно сохранить ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Подключение к сайту и апдейт наличия товаров

    Есть поставщик,в закрытой зоне сайта у него размещена информация по наличию определенных артикулов(товар: одежда, у артикулов есть свойства: цвет, размер). Есть мой сайт, где нужно это наличие регулярно обновлять-я обычно запускаю загрузчик по крону. ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Вёрстка и натяжка на Joomla 4

    Здравствуйте. Нужно изменить дизайн сайта https://test2.warrior.in.ua/ (Joomla 4, VirtueMart 4, PHP 7.4). Нужен дизайн, максимально похожий на https://tea.warrior.in.ua/. В категории товара должна быть возможность выбора объёма и добавление товара в корзину. Ориентировочный пример https://thetea.ua/ua/chaj-puer/shen-puer-syroj-zelenyj/ или https://newtea.ua/chay/chernyy-chay В категории ...

    PHPДизайн сайтаCSSJoomlaVirtuemart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать и подключить новый thankyou page на joomla

    Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) и подключить на сайте [url=http://m892310z.beget.tech/]m892310z.beget.tech[/url]. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении. Сайт на Joomla, внутри VirtueMart. [list][url=https://st.weblancer.net/download/5351478.pdf][/url][/list]Во вложении текст. Обратите внимание на то, что необходимо, ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать thank you page для сайта на Joomla

    Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) на сайте [url=http://m892310z.beget.tech/]m892310z.beget.tech[/url]. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении. Сайт на Joomla, внутри VirtueMart.

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Правки компонента Joomla 3

    Здравствуйте. Сайт связка Joomla! 3.8.1 + VirtueMart 3.2.4 Доработка мультиязычности сайта. Настраиваемые поля в VirtueMart переведены переменными. Всё везде отображается корректно (включая компонент фильтров) кроме компонента "Сравнение товаров в VM3" (com_sttvm3compare). Он выводит не значение переменных, а саму переменную ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Перенести описание товаров в интернет магазине virtuemart

    Здравствуйте! Нужно перенести описание товаров с поля краткое описание в поле описание товара, а также где есть кириллический алиас, удалить его и пересохранить товар. Всего 1150 товаров

    Virtuemart
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Поправить ошибки в шаблоне и сайте joomla

    Модуль Популярное SJ Listing Tabs for VirtueMart, модуль располагался position-2, вызывает ошибку Class 'vmJsApi' not found Модуль Популярное SJ Extra Slider for VirtueMart, модуль располагался position-6, вызывает ошибку Class 'vmJsApi' not found Модуль Корзина Sj Minicart Pro for Virtuemart, ...

    HTMLJoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • В Joomla (Virtuemart) не отображаются поля - нужно поправить

    $20

    https://shop.siteform.ru/ - вот здесь перестали работать (вообще отображаться) поля для ввода данных клиента при оформлении заказа. Выглядит вот так http://joxi.ru/Vrwe1zXu71QMq2?d=1 - то есть, поля обязательны, но заполнить их нельзя.  В итоге пользователь не может совершить ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Импорт товаров virtuemart 4.0

    Здравствуйте! Нужно импортировать товары на новый сайт со старого  Импортировать нужно: [list=1][*]Товары [*]Категории[*]Настраиваемые поля[*]Изображения[*]Цены[/list]

    Virtuemart
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Перенести товар с virtuemart 4.0 и устранить баги шаблона

    Добрый день! 1. Нужно перенести товар с сайта souvenircentre.ru на демо-сайт.рф, сайт тоже построенный на joomla 3.10 и virtuemart 4.0 На обоих сайта стоит CVI PRO, но он по каким-то причинам не переносит картинки, настраиваемы поля товара. Некоторые товары ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Компонент тэгов для Virtuemart 3.8 срочно

    Нужен компонент для joomla 3.9 + virtuemart 3.8 для тэгирования товаров и построения выборок по тэгу. Функционал: - из админки (или с фронтенда, разницы нет) админ может добавлять товарам тэги.  - тэги могут быть на латинице и на ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разобраться в функционале интернет-магазина Joomla 3 + VirtueMart

    Введение. Имеется интернет-магазин. Делался одним человеком. Сейчас человек весьма ограничено доступен, а задач имеется много. Сложность в том, что штатный функционал сайта весьма основательно допилен, причём практически безо всякой документации. Только исполняемых ...

    PHPJoomlaVirtuemart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать скрипт автоматического перевода Virtuemart

    Требуется написать скрипт автоматического перевода и интеграции контента в англоязычную версию Virtuemart.Перевод должен работать следующим образом:скрипт берет русское название категории товара -загоняет в переводчик,переводит на английский и интегрируется в виртуемарт (в англоязычную версию )категории.Аналогично ...

    PythonVirtuemart
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад