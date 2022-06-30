Программист Virtuemart - это специалист, обладающий знаниями и опытом в разработке интернет-магазинов на базе популярной платформы VirtueMart для систем управления содержимым сайтов (CMS), таких как Joomla. Он занимается созданием, настройкой, доработкой и поддержкой интернет-магазинов, используя функционал и возможности, предоставляемые VirtueMart.

Обязанности программиста Virtuemart могут включать в себя

Разработку и настройку интернет-магазинов на платформе VirtueMart в соответствии с требованиями заказчика.

Интеграцию дополнительных функциональных модулей и плагинов для расширения возможностей магазина.

Оптимизацию работы интернет-магазина для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.

Поддержку и обновление функционала магазина, в том числе исправление ошибок и устранение неполадок.

Работу с базой данных и настройку способов оплаты и доставки для заказов.

Обучение клиентов работе с панелью управления магазином и консультации по вопросам технической поддержки.

Навыки и качества, необходимые для программиста Virtuemart

Программист Virtuemart должен обладать глубоким пониманием работы интернет-магазинов и спецификой платформы VirtueMart. Он должен иметь навыки программирования на языках, таких как PHP, знание структуры баз данных, особенно MySQL, а также опыт работы с веб-технологиями, включая HTML, CSS, JavaScript. Важно иметь умение анализировать и решать проблемы, возникающие при разработке и поддержке интернет-магазинов.