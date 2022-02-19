Развернуть сайт из бэкапа на хостинге(Joomla+virtuemart)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка825 просмотров
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Требуется развернуть сайт из бэкапа на хостинге(Joomla+virtuemart).Все должно корректно работать.

JoomlaVirtuemart
2 года назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$13
1 день
RUB
Исполнитель справился с задачей на 5+
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