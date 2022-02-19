Модифицировать class php

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки820 просмотров
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Имеется класс для работы с базой данных

Нужно еще модифицировать для работы с несколькими базами (multi database select), после модификаций предоставить информацию (docs) как работать, пример кода с multidatabase.

+5$ если составите полностью документацию по классу.

php +7

PHP
2 года назад
azkino
43 годаАзербайджан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
dmitro_o_v
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 года назад
$30
1 день
UAHWMZ
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Спасибо. Все прошло хорошо