Сравнение цен

Нужно сравнивать цены на токены на централизованных биржах ( Binance, FTX, Huobi) с ценами децентрализованных бирж в Ethereum и его L2 копиях , т.е. BSC POLYGON AVALANCHE ARBITRUM OPTIMISM. Обнаруженные ценовые разницы по заданным параметрам должны выводиться сообщениями в телеграм.

Все цены рассчитывать относительно USDT, тк он есть во всех сетях.

Бот должен включать команду на бан токена по имени.

Команду на изменение процентов по выводу.

Цены токенов децент платформ должны быть исходя из объема на 10000 usdt.

Пример результата в выводе в тг:

SUSHI: Sushiswap -> Binance 4.01%

10.000 -> 10.4010

Задержка в выводе не должна превышать 5 сек