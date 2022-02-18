Сравнение цен

Необходимо устранить проблему с поиском на сайте, не ищет товар по артикулу и наименованию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сравнивать цены на токены на централизованных биржах ( Binance, FTX, Huobi) с ценами децентрализованных бирж в Ethereum и его L2 копиях , т.е. BSC POLYGON AVALANCHE ARBITRUM OPTIMISM. Обнаруженные ценовые разницы по заданным параметрам должны выводиться сообщениями в телеграм.
Все цены рассчитывать относительно USDT, тк он есть во всех сетях.
Бот должен включать команду на бан токена по имени.
Команду на изменение процентов по выводу.
Цены токенов децент платформ должны быть исходя из объема на 10000 usdt.
Пример результата в выводе в тг:
SUSHI: Sushiswap -> Binance 4.01%
10.000 -> 10.4010
Задержка в выводе не должна превышать 5 сек
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