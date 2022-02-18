PHP программист (YII1/YII2)

Для поддержки существующих проектов (в основном YII1 и YII2) в команду требуется ответственный специалист умеющий оперативно решать задачи, разбираться в чужом коде.

Работа удаленно. Оплата за выполненные задачи или предлагайте ваш вариант.

Требования:

Знание HTML, CSS, JavScript, PHP, MySQL, Yii/YII2, базовое администрирование (необходимость развернуть проект не должна вызывать сложностей).

Опыт работы с сторонним API и внешними сервисами.

Опыт работы с системами контроля версий (GitHub).Умение писать качественный и легко читаемый ООП код на PHP.Умение сделать предварительную оценку объема работ.

Обрабатывать задачи в пределах 16-24 часов в неделю.

Быть на связи в оговоренное время.

Верстать и делать дизайн не придется. Иногда могут быть задачи по корректировке верстки.

С моей стороны:

Постоянные задачи.Еженедельная оплата.

График гибкий по договоренности.

Взаимовыгодные справедливые отношения.

Если у вас авралы и вы не имеете возможности спланировать так время чтобы выделить гарантированно 16-24 часа в неделю - не реагируйте, пожалуйста, на данную вакансию.