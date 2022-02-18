PHP программист (YII1/YII2)

Реализовать по ТЗ проект с исопльзованием WP совместно с - https://wpresidence.net/ - https://wpml.org/ ( или https://weglot.com/ ) - API Kraken.com ( работа с курсом ) - Парсинг данных с каталога ( прим olx ) и их размещение Детальное ТЗ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для поддержки существующих проектов (в основном YII1 и YII2) в команду требуется ответственный специалист умеющий оперативно решать задачи, разбираться в чужом коде.
Работа удаленно. Оплата за выполненные задачи или предлагайте ваш вариант.
Требования:
Знание HTML, CSS, JavScript, PHP, MySQL, Yii/YII2, базовое администрирование (необходимость развернуть проект не должна вызывать сложностей).
Опыт работы с сторонним API и внешними сервисами.
Опыт работы с системами контроля версий (GitHub).Умение писать качественный и легко читаемый ООП код на PHP.Умение сделать предварительную оценку объема работ.
Обрабатывать задачи в пределах 16-24 часов в неделю.
Быть на связи в оговоренное время.
Верстать и делать дизайн не придется. Иногда могут быть задачи по корректировке верстки.
С моей стороны:
Постоянные задачи.Еженедельная оплата.
График гибкий по договоренности.
Взаимовыгодные справедливые отношения.
Если у вас авралы и вы не имеете возможности спланировать так время чтобы выделить гарантированно 16-24 часа в неделю - не реагируйте, пожалуйста, на данную вакансию.
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