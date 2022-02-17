Доработать дашборд в Power BI

Реализовать по ТЗ проект с исопльзованием WP совместно с - https://wpresidence.net/ - https://wpml.org/ ( или https://weglot.com/ ) - API Kraken.com ( работа с курсом ) - Парсинг данных с каталога ( прим olx ) и их размещение Детальное ТЗ ...
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Сейчас имеется дашборд для Барбершопов. Необходимо провести следующие доработки в Power BI (документ дашборда с расширением .pbix):
1. Добавить регалию мастера на листы по выручке и возвращаемости, сделать фильтр по регалии.
2. Скорректировать расчет загруженности. Нужно сделать расчет более сложный. Нужно, чтобы появился отдельный файл, в котором будет прописываться количество кресел в салоне. Расчет должен производиться по всем креслам в салоне, а не по тем, которые работают. И формула расчета должна быть иная - загрузка должна считаться по количеству времени затраченному на все услуги в течение дня у мастера, а не по количеству услуг.
3. Доделать мобильную версию
Более подробно задача обсуждается в ЛС
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