Доработать дашборд в Power BI

Сейчас имеется дашборд для Барбершопов. Необходимо провести следующие доработки в Power BI (документ дашборда с расширением .pbix):

1. Добавить регалию мастера на листы по выручке и возвращаемости, сделать фильтр по регалии.

2. Скорректировать расчет загруженности. Нужно сделать расчет более сложный. Нужно, чтобы появился отдельный файл, в котором будет прописываться количество кресел в салоне. Расчет должен производиться по всем креслам в салоне, а не по тем, которые работают. И формула расчета должна быть иная - загрузка должна считаться по количеству времени затраченному на все услуги в течение дня у мастера, а не по количеству услуг.

3. Доделать мобильную версию

Более подробно задача обсуждается в ЛС