Проект на WordPress

Он должен быть написан на питоне Чтобы можно было писать на разных серверах написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов Воможности программы: -📝Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать по ТЗ проект с исопльзованием WP совместно с
- https://wpml.org/ ( или https://weglot.com/ )
- API Kraken.com ( работа с курсом )
- Парсинг данных с каталога ( прим olx ) и их размещение
Детальное ТЗ имеется.
Интересно сотрудничество на длительное время.
Портфолио и описание решаемых ранее задач крайне желательно.
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