Необходимо выполнить правки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки763 просмотра
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Добрый вечер!

Необходимо выполнить правки. Сайт находится на платформе сolibriSM.Обязательные требованияPHP, Mysql, Bootstrap.

2 года назад
alvitaliy
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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