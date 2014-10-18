sw4n

Константин sw4n

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Быстро, качественно, надолго

Выполняю заказы по веб программированию, в сроки и в полном объеме. Работаю с php + frameworks (symfony, laravel etc), mysql/mariadb, clickhouse, mongo, redis. Также немного Python, GoLang. Опыт работы - более 6 лет коммерческого опыта.

Буду рад сотрудничеству!

PHPPythonLaravelMySQLSymfonyRedisGolang
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$350
10 баллов
2 года назад
Доработки на пайтоне
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ddn128
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Интеграция с Google Ads (AdWords) по API
Очень ответственный исполнитель. Любые сложные задачи ему "по зубам." Все в срок и высшем качестве. Рекомендую. Пунктуален. Перфекционист. И хороший человек. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Крайне рекомендую!
Остался очень доволен сотрудничеством! Коммуникация всегда своевременно и точно по делу. Задача была интересной и при личном общении все нужные детали сразу выяснились. Оплата также была произведена в полном объеме и без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Вывод на страницы видеороликов
Константин отлично справился с работой! Рекомендую к сотрудничеству!
Оплата была произведена в срок, и по факту вышло около 12 долларов, хотя указанная сумма после выполнения почему то 20. Но не смотря на это, заказчик адекватный и умеет объяснять что нужно сделать. В целом, могу рекомендовать данного заказчика к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Greatbolt2
Руслан 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Homepage для wordpress
Рекомендую Константина к сотрудничеству: прекрасно справился с поставленной задачей в самые сжатые сроки. Обязательно обращусь еще!
Руслан проявил себя как терпеливый, грамотный заказчик. Человек знает чего он хочет - понятно и доступно объясняет. Работу оплачивает по договоренности, согласно выполненным работам и в срок. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Вставить HTML в JS слайдер
Качественно и точно в установленный в срок справился с заданием. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Грамотный, знающий свое дело заказчик. По оплате абсолютно никаких претензий. Работу проверяет самостоятельно, работает без посредников. Рекомендую как ответственного и честного работодателя.
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Веб-программирование
4 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга