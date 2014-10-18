Быстро, качественно, надолго
Выполняю заказы по веб программированию, в сроки и в полном объеме. Работаю с php + frameworks (symfony, laravel etc), mysql/mariadb, clickhouse, mongo, redis. Также немного Python, GoLang. Опыт работы - более 6 лет коммерческого опыта.
Буду рад сотрудничеству!
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$350
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
2 года назад
Очень ответственный исполнитель. Любые сложные задачи ему "по зубам." Все в срок и высшем качестве. Рекомендую. Пунктуален. Перфекционист. И хороший человек. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Остался очень доволен сотрудничеством! Коммуникация всегда своевременно и точно по делу. Задача была интересной и при личном общении все нужные детали сразу выяснились. Оплата также была произведена в полном объеме и без задержек. Рекомендую!
$20
10 баллов
9 лет назад
Константин отлично справился с работой! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Оплата была произведена в срок, и по факту вышло около 12 долларов, хотя указанная сумма после выполнения почему то 20. Но не смотря на это, заказчик адекватный и умеет объяснять что нужно сделать. В целом, могу рекомендовать данного заказчика к сотрудничеству.
$15
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Константина к сотрудничеству: прекрасно справился с поставленной задачей в самые сжатые сроки. Обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв
Руслан проявил себя как терпеливый, грамотный заказчик. Человек знает чего он хочет - понятно и доступно объясняет. Работу оплачивает по договоренности, согласно выполненным работам и в срок. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
$50
10 баллов
9 лет назад
Качественно и точно в установленный в срок справился с заданием. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Грамотный, знающий свое дело заказчик. По оплате абсолютно никаких претензий. Работу проверяет самостоятельно, работает без посредников. Рекомендую как ответственного и честного работодателя.
Веб-программирование
4 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга