Оплата была произведена в срок, и по факту вышло около 12 долларов, хотя указанная сумма после выполнения почему то 20. Но не смотря на это, заказчик адекватный и умеет объяснять что нужно сделать. В целом, могу рекомендовать данного заказчика к сотрудничеству.