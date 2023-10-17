Дизайн сайтов, для людей и продаж.
🎯 Разработаю-спроектирую уникальный дизайн для вашего: интернет-магазина, посадочной страницы(landing page), портала, мобильного приложения.
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#166
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
5 месяцев назад
Дизайн сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$110
10 баллов
год назад
FigmaДизайн сайтов
Результатом доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Задача понятная, оплата моментальная. Рекомендую Юрия к сотрудничеству.
$203
10 баллов
год назад
UI/UXДизайн сайтов
Все отлично, рекомендую Василия! Быстрая обратная связь, инициативность, быстрое выполнение заказа.
Ответный отзыв
Наиля понятно ставит задачи, обосновывает внесение правок и своевременно оплачивает работу. Рекомендую её к сотрудничеству :)
$190
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайтовСоздание сайтов
Всё отлично. Быстрая работа. Коммуникация и отчётность на высоком уровне. Большая готовность для правок и улучшений.
Ответный отзыв
Евгений объективно ставит задачи и своевременно оплачивает их выполнение? Рекомендую его к сотрудничеству!? Большое спасибо ему за развёрнутый фидбек!?
$36
10 баллов
2 года назад
UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
Благодарю, Василий за отличную работу и быстрые сроки. Очень быстро нашли общий язык и выполнили проект.
Ответный отзыв
Тимур понятно и полно формулирует задачу и моментально оплачивает. Рекомендую его к сотрудничеству!
Дизайн сайтов
184 отзыва
$5/час
от $50от 1 часа
нет рейтинга