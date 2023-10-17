Vasiled

Василий Федорищев Vasiled

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Дизайн сайтов, для людей и продаж.

🎯 Разработаю-спроектирую уникальный дизайн для вашего: интернет-магазина, посадочной страницы(landing page), портала, мобильного приложения.

Мой телеграмм

1. Моё портфолио

2. Мои отзывы

1. Посмотреть цены, сроки и порядок работы

2. Скачайте и заполните бриф на разработку дизайна сайта

3. Мои контакты

#10UI/UX
#11Создание пользовательских интерфейсов
#25Дизайн сайтов
#28Создание сайтов
#32Адаптивный дизайн
#69Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#166
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Demasonik
45 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$250
10 баллов
5 месяцев назад
Сделать дизайн сайта
Дизайн сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$110
10 баллов
год назад
Дизайн сайта из 4 страниц по ТЗ
FigmaДизайн сайтов
Результатом доволен, рекомендую!
Задача понятная, оплата моментальная. Рекомендую Юрия к сотрудничеству.
Ответный отзыв
_Leica_
Наиля 
38 лет
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$203
10 баллов
год назад
Дизайн сайта
UI/UXДизайн сайтов
Все отлично, рекомендую Василия! Быстрая обратная связь, инициативность, быстрое выполнение заказа.
Наиля понятно ставит задачи, обосновывает внесение правок и своевременно оплачивает работу. Рекомендую её к сотрудничеству :)
Ответный отзыв
hiveMINDroom
Евгений 
40 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$190
10 баллов
2 года назад
Дизайн Сайта по внутренней отделке
Дизайн сайтовСоздание сайтов
Всё отлично. Быстрая работа. Коммуникация и отчётность на высоком уровне. Большая готовность для правок и улучшений.
Евгений объективно ставит задачи и своевременно оплачивает их выполнение? Рекомендую его к сотрудничеству!? Большое спасибо ему за развёрнутый фидбек!?
Ответный отзыв
web-internet
Тимур 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$36
10 баллов
2 года назад
Нужен UI/UX дизайнер для создания личного кабинета платформы
UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
Благодарю, Василий за отличную работу и быстрые сроки. Очень быстро нашли общий язык и выполнили проект.
Тимур понятно и полно формулирует задачу и моментально оплачивает. Рекомендую его к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
184 отзыва
$5/час
от $50от 1 часа
нет рейтинга