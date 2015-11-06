Сверстать, запрогить и залить на хостинг Лендинг в формате .psd

HTML-версткаЗакрыт15 заявок287 просмотров
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Привет всем профи своего дела!

Нарисовал ленд: https://www.weblancer.net/users/Good-Dizayner/portfolio/1916076.html

Есть .psd, который должен быть сверстан, запрограммирован и залит на хостинг.

Пишите цены и сроки.

8 лет назад
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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