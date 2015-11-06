Wordpress - верстка, натяжка

Сайт http://centr-zdorovja.com/ - нужно сверстать небольшие изменения в дизайне, см. прикрепленный файл.

Поменялось:

1. Шапка

2. В боковой колонке фон под надписями "Поиск по сайту" и "Позаботьтесь о себе".

Главное, что от вас требуется. По Google PageSpeed Insights сайт имеет оценку 99/100 за удобство для мобильных пользователей. Надо, чтобы он эту оценку сохранил после внесенных изменений..