Wordpress - верстка, натяжка

HTML-версткаЗакрыт5 заявок270 просмотров
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Сайт http://centr-zdorovja.com/ - нужно сверстать небольшие изменения в дизайне, см. прикрепленный файл.

Поменялось:

1. Шапка

2. В боковой колонке фон под надписями "Поиск по сайту" и "Позаботьтесь о себе".

Главное, что от вас требуется. По Google PageSpeed Insights сайт имеет оценку 99/100 за удобство для мобильных пользователей. Надо, чтобы он эту оценку сохранил после внесенных изменений..

WordPress
8 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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