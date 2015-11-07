Требуется специалист на этом почётном фреймворке.

Будем делать красивый/шустрый интерфейс для ЦРМ.

ТЗ, к сожалению, в этот раз нет, буду показывать на пальцах, поэтому голосовая связь обязательна.

Ну и просветите плз о примерных ценах.

ЗЫ Студии прошу не беспокоить. Предоплату тоже не даю - оплата поэтапно.