Pixel perfect верстка Landing HTML + JAVA

HTML-версткаЗавершен16 заявок264 просмотра
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1. Адаптивность

2. Кроссбраузерность.

3. Валидность кода

4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму:

Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$

Когда человек указывает количество от 2 до 5, цена будет другая

Когда диапазон от 5 до 20, цена будет другая и т.д.

Примерно 4-5 диапазонов будет.

5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.

Задача сделать эффектный живой сайт.

ТЗ в АРХИВЕ Адаптивность

2. Кроссбраузерность.

3. Валидность кода

4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму:

Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$

Когда человек указывает количество от 2 до 5, цена будет другая

Когда диапазон от 5 до 20, цена будет другая и т.д.

Примерно 4-5 диапазонов будет.

5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.

Задача сделать эффектный живой сайт.

Макет можно увидеть по ссылке: http://www.sgpay.com.ua/tz-LandingPage-BPTOUCH2.rar

Макет можно увидеть по ссылке: http://www.sgpay.com.ua/BPTouch_promo1.png

HTML
8 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$105
3 дня
Спасибо Виталию! Уложился в обещанные сроки, быстро исправил обнаруженные ошибки. Всегда на связи.
Денис ответственный заказчик. Четкое ТЗ, оперативно проверяет. Предоплата - оплата моментально и в полном объеме. Рекомендую однозначно!
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