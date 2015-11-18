Pixel perfect верстка Landing HTML + JAVA

1. Адаптивность

2. Кроссбраузерность.

3. Валидность кода

4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму:

Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$

Когда человек указывает количество от 2 до 5, цена будет другая

Когда диапазон от 5 до 20, цена будет другая и т.д.

Примерно 4-5 диапазонов будет.

5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.

Задача сделать эффектный живой сайт.

ТЗ в АРХИВЕ Адаптивность

2. Кроссбраузерность.

3. Валидность кода

4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму:

Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$

Когда человек указывает количество от 2 до 5, цена будет другая

Когда диапазон от 5 до 20, цена будет другая и т.д.

Примерно 4-5 диапазонов будет.

5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.

Задача сделать эффектный живой сайт.

Макет можно увидеть по ссылке: http://www.sgpay.com.ua/tz-LandingPage-BPTOUCH2.rar

Макет можно увидеть по ссылке: http://www.sgpay.com.ua/BPTouch_promo1.png