Pixel perfect верстка Landing HTML + JAVA

Надо по примеру сверстанной страницы, сверстать еще другие. Верстка на bootstrap3, надо знать хорошо, страница, полной верстки 1 шт, и несколько страниц, которые надо подправить. Сроки 3 дня на верстку страницы, 2 дня на доработку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Адаптивность
2. Кроссбраузерность.
3. Валидность кода
4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму:
Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$
Когда человек указывает количество от 2 до 5, цена будет другая
Когда диапазон от 5 до 20, цена будет другая и т.д.
Примерно 4-5 диапазонов будет.
5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.
Задача сделать эффектный живой сайт.
ТЗ в АРХИВЕ Адаптивность
2. Кроссбраузерность.
3. Валидность кода
4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму:
Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$
Когда человек указывает количество от 2 до 5, цена будет другая
Когда диапазон от 5 до 20, цена будет другая и т.д.
Примерно 4-5 диапазонов будет.
5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.
Задача сделать эффектный живой сайт.
Макет можно увидеть по ссылке: http://www.sgpay.com.ua/tz-LandingPage-BPTOUCH2.rar
Макет можно увидеть по ссылке: http://www.sgpay.com.ua/BPTouch_promo1.png
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