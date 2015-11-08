Верстка макета

Создание сайта по этоу образцу - http://phpm.ru/u/1e8e8 (другая цветовая схема и оформление)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать одну страницу, тз в прикрепленном архиве. Сроки - 1 день. Psd вышлю выбранному исполнителю. Оплата по факту.
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