Верстка + натяжка сайта на ExpressionEngine [обновление сайта]

HTML-версткаЗакрыт3 заявки170 просмотров
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Всем доброго времени суток итак задача:

  • Сверстать главную + внутряк (кросбраузерность, минимум ошибок в валидаторе) прикрепил к задаче дизайн;
  • Натянуть дизайн на cms ExpressionEngine v2.5.3;
  • Проверить чтоб все контентные страницы выглядели нормально в новом дизайне (не поехала верстка и прочие веселости).
От вас требуются сроки и стоимость работ, в первую очередь рассмотрю кандидатов с опытом работы с ExpressionEngine.
8 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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