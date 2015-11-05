Плагин выводит записи на главную. Записи выглядят криво и много текста. Нужно сделать не криво (есть образец) и обрезать излишки текста. Сайт и прочее покажу в личку. Если возможно, указывайте примерную стоимость, или стоимость часа работы. Спасибо
Верстка + натяжка сайта на ExpressionEngine [обновление сайта]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток итак задача:
- Сверстать главную + внутряк (кросбраузерность, минимум ошибок в валидаторе) прикрепил к задаче дизайн;
- Натянуть дизайн на cms ExpressionEngine v2.5.3;
- Проверить чтоб все контентные страницы выглядели нормально в новом дизайне (не поехала верстка и прочие веселости).
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