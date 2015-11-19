Верстка html

HTML-версткаЗавершен28 заявок407 просмотров
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Требуется отверстать несколько макетов в html

Макеты прикрепил.

Стандартно, IE8+ , FF , Хром , Опера. 

От Вас цена/срок.

Поэтапная оплата(вебмани) или Безопасная сделка.

HTML
8 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
K_Dmitrij
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Все ок, спасибо!
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