Вставить WebGL на страницу WordPress

HTML-версткаЗавершен2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени дня! Нужна небольшая помощь, работа на 5 минут буквально для тех кто разбирается. Я так и не нашел пошаговую инфу, поэтому решил выложить вопрос сюда.

Есть готовый проект: кликабельный 3d глобус сделанный на WebGL. http://rentofequipment.com/planet3d/

Мне него нужно вставить на страницу вордпресс http://rentofequipment.com/main/, чтобы при этом осталась его кликабельность.

ВСЁ!

Ну и заодно написать как вы это сделали, что-куда, какие теги.

WordPress
8 лет назад
strofcorn
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$10
1 день
Александр быстро всё сделал, буквально 10 минут. Все работает, большое спасибо!
Спасибо Кириллу за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, быстрая оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Верстка главной страницы сайта

    $70

    Необходима верстка для сайта (главная и внутренняя страницы)  Требования к верстке:  1. Использовать для именования CSS классов методику БЭМ 2. Использовать для вёрстки Фреймворк Bootstrap 3 3. Изменять и кастомизировать файлы Bootstrap не надо

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать экраны игры из PSD макетов адаптивно и кроссбраузерно

    https://drive.google.com/folderview?id=0B10-_EBN_sG8cjlMWVhwSXJoVjQ&amp;usp=sharing Зал игр Зал игр. Лобби Зал развития Зал развития. Моя история Зал развития. Мои награды Зал развития. Мои настройки Зал славы. Текущие результаты Зал славы. Летопись рекордов Все залы используют однотипные элементы, чтобы облегчить вёрстку. Учитывайте это при оценке. Все элементы интерфейса должны использовать ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить адаптивность для админки

    Нужно найти и исправить все косяки в отображении админки в диапазоне ширины экрана от 960 до 1920 пикселей для всех слоев во всех состояниях. Пациент – система управления сервером ISPManager. Желательно используя только custom CSS. ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка посадочной страницы (bootstrap)

    Адаптивная верстка  Макет: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FTu4w8CoGkEjvv]yadi.sk/i/Tu4w8CoGkEjvv[/url]  +мобильная версия [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F7OzP5Q2vkEmay]yadi.sk/i/7OzP5Q2vkEmay[/url]  Пишите цену!!!

    Bootstrap
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Надо подправить стили на сайте

    Сделали шапку сайта в адаптиве. Но гугл почемуто начал ругаться ---  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fagroblogs.com%2F&amp;tab=desktop  --- надо подправить стили  В пункте: Оптимизируйте видимое содержание И в мобильной версии — исправить адаптив для верхнего баннера.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения на ворпресс

    $50

    Для сайта вордпресс, требуется сделать: 1) Подправить ошибки в адаптивной верскте 2) Унифицирвоать лейаут 3) Добавить переводы элементов  с рус на англ.  4) Сократить джава скрипт и цсс (рекомендации по оптимизации страницы) 5) Сделать форму в шапке более контрастной, увеличить ее 6) ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и тема на вордпресс

    Добрый день! есть макеты 12 страниц. нужно сделать [b]адаптивную[/b] верстку и интегрировать в вордпресс. подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест. остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно. Макет здесь https://drive.google.com/folderview?id=0ByDwpTwlbEuVanNmZGc2SmU5a00&amp;usp=sharing Называйте свои цени и сроки. Спасибо!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад