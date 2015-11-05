Вставить WebGL на страницу WordPress

Доброго времени дня! Нужна небольшая помощь, работа на 5 минут буквально для тех кто разбирается. Я так и не нашел пошаговую инфу, поэтому решил выложить вопрос сюда.

Есть готовый проект: кликабельный 3d глобус сделанный на WebGL. http://rentofequipment.com/planet3d/

Мне него нужно вставить на страницу вордпресс http://rentofequipment.com/main/, чтобы при этом осталась его кликабельность.

ВСЁ!

Ну и заодно написать как вы это сделали, что-куда, какие теги.