Поправить адаптивность для админки

Нужно найти и исправить все косяки в отображении админки в диапазоне ширины экрана от 960 до 1920 пикселей для всех слоев во всех состояниях. Пациент – система управления сервером ISPManager. Желательно используя только custom CSS. Самые большие проблемы – таблицы, списки, формы.

Перед стартом работ нужно составить отчет (оплачивается отдельно 150 руб час):

1. Скриншот проблемы

2. Ссылка на страницу

Далее, работает по отчету. Методично и по порядку. Без предоплаты, только по этапам.