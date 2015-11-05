Поправить адаптивность для админки

Необходима верстка для сайта (главная и внутренняя страницы) Требования к верстке: 1. Использовать для именования CSS классов методику БЭМ 2. Использовать для вёрстки Фреймворк Bootstrap 3 3. Изменять и кастомизировать файлы Bootstrap не надо
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Нужно найти и исправить все косяки в отображении админки в диапазоне ширины экрана от 960 до 1920 пикселей для всех слоев во всех состояниях. Пациент – система управления сервером ISPManager. Желательно используя только custom CSS. Самые большие проблемы – таблицы, списки, формы.
Перед стартом работ нужно составить отчет (оплачивается отдельно 150 руб час):
1. Скриншот проблемы
2. Ссылка на страницу
Далее, работает по отчету. Методично и по порядку. Без предоплаты, только по этапам.
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