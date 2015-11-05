Поправить адаптивность для админки

HTML-версткаЗакрыт2 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно найти и исправить все косяки в отображении админки в диапазоне ширины экрана от 960 до 1920 пикселей для всех слоев во всех состояниях. Пациент – система управления сервером ISPManager. Желательно используя только custom CSS. Самые большие проблемы – таблицы, списки, формы.  

Перед стартом работ нужно составить отчет (оплачивается отдельно 150 руб час): 

1. Скриншот проблемы 

2. Ссылка на страницу 

Далее, работает по отчету. Методично и по порядку. Без предоплаты, только по этапам.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
  • Похожие заказы

  • Верстка главной страницы сайта

    $70

    Необходима верстка для сайта (главная и внутренняя страницы)  Требования к верстке:  1. Использовать для именования CSS классов методику БЭМ 2. Использовать для вёрстки Фреймворк Bootstrap 3 3. Изменять и кастомизировать файлы Bootstrap не надо

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка посадочной страницы (bootstrap)

    Адаптивная верстка  Макет: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FTu4w8CoGkEjvv]yadi.sk/i/Tu4w8CoGkEjvv[/url]  +мобильная версия [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F7OzP5Q2vkEmay]yadi.sk/i/7OzP5Q2vkEmay[/url]  Пишите цену!!!

    Bootstrap
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Надо подправить стили на сайте

    Сделали шапку сайта в адаптиве. Но гугл почемуто начал ругаться ---  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fagroblogs.com%2F&amp;tab=desktop  --- надо подправить стили  В пункте: Оптимизируйте видимое содержание И в мобильной версии — исправить адаптив для верхнего баннера.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения на ворпресс

    $50

    Для сайта вордпресс, требуется сделать: 1) Подправить ошибки в адаптивной верскте 2) Унифицирвоать лейаут 3) Добавить переводы элементов  с рус на англ.  4) Сократить джава скрипт и цсс (рекомендации по оптимизации страницы) 5) Сделать форму в шапке более контрастной, увеличить ее 6) ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и тема на вордпресс

    Добрый день! есть макеты 12 страниц. нужно сделать [b]адаптивную[/b] верстку и интегрировать в вордпресс. подключить онлайн-оплату курсов (ликпей) и спрограммировать один тест. остальное тестирование, личный кабинет пока не нужно. Макет здесь https://drive.google.com/folderview?id=0ByDwpTwlbEuVanNmZGc2SmU5a00&amp;usp=sharing Называйте свои цени и сроки. Спасибо!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать страницу

    Необходимо сверстать страницу из PSD макета, отцентрованный фикс. Некоторые элементы на темно-синих блоках нужно сделать многослойными. Стоимость и сроки? https://dl.dropboxusercontent.com/u/24817333/page.png

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад