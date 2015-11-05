Верстка посадочной страницы (bootstrap)

HTML-версткаЗакрыт13 заявок171 просмотр
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Адаптивная верстка 

Макет: yadi.sk/i/Tu4w8CoGkEjvv 

+мобильная версия yadi.sk/i/7OzP5Q2vkEmay 

Пишите цену!!!

Bootstrap
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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