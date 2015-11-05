Верстка посадочной страницы (bootstrap)

Необходима верстка для сайта (главная и внутренняя страницы) Требования к верстке: 1. Использовать для именования CSS классов методику БЭМ 2. Использовать для вёрстки Фреймворк Bootstrap 3 3. Изменять и кастомизировать файлы Bootstrap не надо
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Адаптивная верстка
Макет: yadi.sk/i/Tu4w8CoGkEjvv
+мобильная версия yadi.sk/i/7OzP5Q2vkEmay
Пишите цену!!!
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