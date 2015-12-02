Правки по адаптивной верстке (bootstrap)

HTML-версткаЗавершен5 заявок182 просмотра
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Необходимо произвести правки в адаптивной верстке. Подробнее в ТЗ https://yadi.sk/d/hS0Zlvc1kDA7L . Начинающим и неуверенным в результате - просьба не беспокоить. Обязательно указывайте цену и сроки. Без них не рассматриваю ваши заявки.

Bootstrap
8 лет назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
demenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
3 дня
Отличная верстальщица. Сделала адаптивную верстку и поправила косяки по десктопу. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата, приятная работа. Рекомендую!
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