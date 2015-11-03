CSS сделать страничку архива для wordpress по определенной категории

Все как на фото, работа не сложная, - прошу указать сумму, по срокам - сегодня!

Нужно создать файл category-[____].php что на основе archive.php и выводить там только новости из определенной категории.

Вывод 15 новостей и через каждые 5 оставить место для вставки рекламного блока.