Редактирование плагина Wordpress

Верхнее меню должно быть закреплено. После выбра профильной системы, должно развертываться подробное описание ( профиль на розовом фоне). Жду Ваши предложения по цене и срокам. Нужно управится за неделю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НА стартовой странице http://cryo.499studio.ru/ внизу есть 4 колонки с новостями. Задача: перенести вывод ДАТЫ новости на одну позицию выше, тоесть ДАТА статьи должна быть после заголовка и перед анонсом новости. Или установить свой плагин с такой подачей информации.
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