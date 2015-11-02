Редактирование плагина Wordpress

НА стартовой странице http://cryo.499studio.ru/ внизу есть 4 колонки с новостями. Задача: перенести вывод ДАТЫ новости на одну позицию выше, тоесть ДАТА статьи должна быть после заголовка и перед анонсом новости. Или установить свой плагин с такой подачей информации.