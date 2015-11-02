Верстка сайта из PSD макета - всего 3 страницы + фрейм

Приветствую, необходима вёрстка из PSD макета сайта на Wordpress. Имеется готовый дизайн, нужно "натянуть" его на три страницы: главную, страницу конкретной категории и страницу архива. Также необходимо будет сделать всплывающий фрейм при клике на конкретной категории.

Все подробности в деталях. Работа не такая сложная как может показаться первоначально. В заявках прошу сразу указывать разумные суммы и сроки реализации проекта.

Благодарю за внимание!