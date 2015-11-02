Сделать адаптивную верстку лендинга на bootstrap

Требования:

- Адаптивная, кроссбраузерная верстка на bootstrap (дизайн разработан под 1170px.)

- Дизайн и расположение элементов должно быть точно как на дизайне

- Текст везде должен быть сохранен текстом

- На всех формах поля имя и телефон должны очищаться при клике на поле (и наоборот при уводе курсора).

- Поля телефон без использования масок

- В область "Контактная информация" должна быть вставлена яндекс карта (с адресом из контактов).

- Увеличение или уменьшение объёма текста не должно сказываться на правильности отображения свёрстанного макета.

- Верстка должна корректно отображаться во всех браузерах, включая мобильные устройства.

- Все формы должны отправлять информацию из формы + UTM-метки + HTTP_REFERER

- Слои собранные в блоки должны быть объедены в блоки в верстке так, что бы можно было удалить или поменять их местами

Прототип, на нем можно посмотреть функционал m-done.ru/bitovka1

Дизайн yadi.sk/d/ll7T3uc7kAeuc

В этом блоке prntscr.com/8y1rbe при нажатии на картинку должно появляться всплывающее окно со слайдером, окно в дизайне prntscr.com/8y1rog

В этих блоках prntscr.com/8y1rx4 при нажатии на миниатюру, большая картинка должна меняться

Нужно настроить и подключить все формы, слайдеры и прочие элементы, на выходе вы передаете полностью сверстанный и запрограммированный лендинг готовый к работе.

Кандидаты без возможности общения голосом по скайпу не рассматриваются

От вас жду:

- 3 примера адаптивной верстки на bootstrap

- цена

- сроки