Респонсив для работающего сайта

Требуется верстка магазина на опенкарт Сайт будет адаптивный Просьба откликаться разработчиков, кто хорошо разбирается в опенкарте и бутстрапе Аналог магазина, который надо будет делать (Макеты сейчас заканчивает дизайнер) - в прикр файле. Только там он не адаптивный, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оценить возможность адаптивной верстки и предложить решения.
Возможные варианты – верстка заново, доработка существующей верстки.
Один сайт объединяет 4 направления, для каждого отдельный сайт, но меню у них общее
Лучше оценить адаптацию каждого из них
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