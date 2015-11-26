Требуется доверстать сайт-каталог

HTML-версткаЗавершен5 заявок241 просмотр
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Доброго времени суток!

Нужно доверстать сайт-каталог

Ссылка на макеты - https://drive.google.com/folderview?id=0B8UyWCK3RJKNfmdHV3R2b2JnczROZjJmYkNiai10N0tkYVZrWnhQZ242ZDZCaURJckJMYUk&usp=sharing

То, что уже свёрстано можно посмотреть по ссылке - http://j349830.myjino.ru/

Оплата без предоплаты, денежным переводом: " Золотая Корона", комиссию оплачиваем мы сами. 

Что по стоимости и срокам? 

8 лет назад
artlab_team
38 летКиргизия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GoooodBoy
Кирилл 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$45
5 дней
Все прошло отлично! Рекомендую!
Приятно было работать с данным заказчиком!
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